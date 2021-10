GF Vip: nuovi ingressi nella casa? Le rivelazioni di Sophie Codegoni

Come tutti gli anni il GF Vip, il seguitissimo reality show presentato con grande perizia da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci ha riservato delle grandi sorprese. Questa stagione non è affatto da meno. Ad attirare in maniera particolare l’attenzione in queste ore sarebbe una rivelazione di Sophie Codegoni.

Fonte Studio GF Vip

La bella ragazza infatti si è lasciata sfuggire una notizia che ha veramente dell’incredibile. Un probabile prossimo ingresso nella casa del GF Vip. Il conduttore a quanto pare avrebbe infatti una lista di concorrenti di riserva. Questi in qualunque momento potrebbero varcare la soglia della casa. Il nome spoilerato dalla Codegoni è quello Antonella Fiordalisi.

Ex fidanzata di Francesco Chiofalo, la ragazza ha fatto il provino per la trasmissione andando molto bene. Giovane schermitrice, modella e influencer, è nota al pubblico per la sua tormentata relazione con l’ex concorrente di Temptation Island. A giugno, durante una intervista, la bella atleta ha raccontato di aver declinato l’invito a partecipare all’Isola dei Famosi e che avrebbe gradito molto di più il GF Vip dicendo che gli sarebbe piaciuto far conoscere i lati più nascosti del suo carattere.

Fonte Studio GF Vip

Un altro nome ben più ingombrante però aleggia tra le mura della casa. Fabrizio Corona. Dopo le accuse reciproche di Sophie Codegoni e Soleil Sorge di aver seguito il consiglio del guru di avvicinarsi a Manuel Bortuzzo ritenuto il personaggio più forte della trasmissione, il nome del paparazzo è uscito fuori di nuovo.

Fonte Studio GF Vip

Difatti è stato accostato più volte a Greta Giulia Mastroianni, altra possibile concorrente e alla già citata Antonella Fiordalisi. Ad ottobre sono uscite delle foto sulla rivista “Chi” che ritraevano la bella ragazza con Carlos Corona, il figlio del celebre personaggio e di Nina Moric. Non ci resta che attendere ulteriori notizie su questo scoop.