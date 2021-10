Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia da parte di Carlos Corona che ha fatto rimanere tutto il web a bocca aperta. Il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric si è raccontato per la prima volta durante un’intervista da parte del giornale “Chi”. Scopriamo insieme le dichiarazioni sulla madre e su suo padre.

Il settimanale “Chi” ha intervistato Carlos Corona il quale si è raccontato per la prima volta ed ha lasciato alcune dichiarazioni riguardanti la madre ed il padre. Durante l’intervista il 19enne ha anche affermato di esser stato poco bene e di essersi trovato ad affrontare alcune difficoltà.

Carlos Corona apre il suo cuore per la prima volta al settimanale “Chi”. Il 19enne ha parlato della madre Nina Moric e del padre Fabrizio Corona, in particolare del loro rapporto. Infatti, lui stesso ha dichiarato di desiderare che i suoi genitori tornino insieme poiché li reputa una coppia invincibile.

Tuttavia, nel corso dell’ultimo periodo sembra essere finita la guerra tra Fabrizio Corona e Nina Moric. Sembra che i due finalmente abbiamo trovato un punto d’incontro e che abbiano deciso di mantenere un buon rapporto per l’amore del loro figlio. Carlos Corona in particolare ha parlato della sua mamma descrivendola come una persona gentile, simpatica, e molto materna.

Non è tutto. Stando alle dichiarazioni del ragazzo sembra sua madre sia ancora innamorata dell’ex re dei paparazzi. D’altronde Carlos Corona ha anche parlato molto bene di quest’ultimo. Il 19enne lo ha descritto come un uomo forte, tenace, e combattivo. Queste sono le sue parole:

Papà è forte, è tenace, è combattivo. E’ l’uomo più determinato che io conosca.

Per quanto riguarda Fabrizio Corona, lui stesso ha deciso di raccontare le difficoltà che è stato costretto ad affrontare suo figlio. Tempo fa Nina Moric prese la decisione di portare suo figlio in una clinica in Svizzera così da potersi curare. Episodio che ha suscitato la rabbia dell’ex re dei paparazzi: