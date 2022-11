GF Vip, Orietta Berti nella bufera: le parole dell’opinionista hanno sconvolto tutti

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Anche ieri sera i Vipponi sono stati chiamati a commentare le varie dinamiche che si sono create all’interno della casa più spiata d’Italia e, ovviamente, non sono potuti mancare i colpi di scena. Tra i tanti, hanno fatto molto scalpore le parole che Orietta Berti ha pronunciato nei confronti di Giaele De Donà. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Nel corso delle ultime ore Orietta Berti si è ritrovata al centro di una vera e propria bufera. Ai fedeli telespettatori del programma non sono passate inosservate le parole che l’opinionista del Grande Fratello Vip ha rivolto alla Vippona Giaele De Donà, suscitando in questo modo numerose critiche.

Da qualche puntata ormai Orietta Berti ha espresso il suo desiderio di scoprire come andrà a finire la storia tra Giaele De Donà e suo marito. Secondo l’opinionista, la Vippona vuole che suo marito arrivi per lei in puntata. Durante una conversazione con Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini, Orietta Berti si è lasciata andare ad una frase che non è per niente piaciuta ai fedeli telespettatori del programma:

Ma secondo me viene. Magari le dà anche due schiaffi qua.

Le parole dell’opinionista hanno suscitato scalpore in tutti, soprattutto in Sonia Bruganelli che ha commentato le frasi della cantante in questo modo:

Ma come?

Come già anticipato, sono stati molti coloro che hanno fortemente criticato la cantante per le parole pronunciate durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera.

Ricordiamo che Orietta Berti è stata voluta fortemente da Alfonso Signorini come opinionista di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle puntate, però, la maggior parte dei telespettatori del famoso reality non hanno potuto fare a meno di notare che spesso le parole dell’opinionista possono risultare fuori luogo.