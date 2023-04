GF Vip, Orietta Berti sarà opinionista anche nella prossima edizione? L’indiscrezione

Orietta Berti è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati del momento. Nel corso delle ultime ore il nome della cantante è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per alcune indiscrezioni emerse in merito al suo contratto da opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. Scopriamo insieme nel dettaglio di cosa si tratta.

La settimana edizione del Grande Fratello Vip è giunta al termine e si inizia già a pensare alla prossima. Stando alle prime indiscrezioni, Alfonso Signorini sarà al timone anche dell’ottava edizione del reality. Si dovrà lavorare molto per cercare le nuove opinioniste, dal momento che Sonia Bruganelli ha rivelato che sicuramente non sarà presente.

Per quanto riguarda Orietta Berti, invece, il suo futuro da opinionista del reality è ancora incerto. Nel corso delle ultime ore, infatti, Davide Maggio ha rivelato alcuni retroscena riguardo il futuro lavorativo della cantante in casa Mediaset. Queste sono state le parole dell’esperto di gossip a riguardo:

Vabbè, devo dirvelo. A me risulta che la Berti abbia un contratto biennale per il Grande Fratello Vip, nei contratti ci sono tante clausole ma questo è.

Nonostante lo scoop lanciato da Davide Maggio, in questo giorni il settimanale ‘Oggi’ ha svelato che Orietta Berti, dopo la sua esperienza da opinionista del Grande Fratello Vip, farà sicuramente ritorno in Rai.

Queste sono state le parole che la diretta interessata ha rilasciato in una vecchia intervista riguardo la Rai:

Io sono stata per anni con Fazio e poi tornerò da lui. Ora promuovo il mio cofanetto. Poi devo dire che a Mediaset mi hanno lasciata molto libera. Al Grande Fratello Vip sto proprio bene. Con Alfonso mi trovo in sintonia, è bravo, religioso e buono, andiamo d’accordo. Con lui mi sento quasi come in famiglia.