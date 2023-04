GF Vip, Orietta Berti sparisce dallo studio durante la finalissima: il motivo

Dopo sei lunghi mesi ieri sera la casa del Grande Fratello Vip ha chiuso le sue porte. Durante la finalissima andata in onda su Canale e condotta da Alfonso Signorini, tutti non hanno potuto fare a meno di notare l’assenza di Orietta Berti in una parte della serata. Scopriamo insieme il motivo per cui la cantante si è assentata dalla finalissima per un po’.

Orietta Berti è stata una delle protagoniste di questa settima edizione del Grande Fratello Vip insieme ai Vipponi che hanno fatto parte del cast di quest’anno. La cantante, durante la sua prima esperienza da opinionista, si è mostrata sempre molto diretta e senza mai avere peli sulla lingua nei confronti dei concorrenti.

Come già anticipato, durante la puntata della finalissima tutti non hanno potuto fare a meno di notare l’assenza in studio di Orietta Berti. La cantante si è infatti assentata per un po’ suscitando una grande curiosità nei confronti di tutti i fedeli telespettatori del reality.

GF Vip, Orietta Berti assente in studio durante la finalissima: il motivo

Quella andata in onda durante la finalissima del Grande Fratello Vip è stata una puntata ricca di emozioni. Sono state moltissime le sorprese fatte ai Vipponi, compresa quella di cui si è resa protagonista Orietta Berti.

La cantante infatti, ad un certo momento della puntata della finalissima condotta da Alfonso Signorini, ha abbandonato la sua poltrona da opinionista per recarsi proprio all’interno della casa più spiata d’Italia. I Vipponi, dopo essere stati chiamati in giardino, si sono scatenati insieme alla cantante sulle note della canzone di ‘Mille’, il grande successo estivo che Orietta Berti ha interpretato insieme a Fedez e ad Achille Lauro.