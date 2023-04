GF Vip, Antonella Fiordelisi risponde alle accuse di Orietta Berti

Dopo essere stata eliminata dalla casa più spiata d’Italia, Antonella Fiordelisi è diventata senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati del momento. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip è tornato ad occupare le pagine del gossip per aver risposto alle accuse mosse nei suoi confronti da Orietta Berti. Scopriamo insieme quali sono state le parole della fidanzata di Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi contro Orietta Berti. L’ex gieffina ha deciso di rispondere alle critiche che l’opinionista del Grande Fratello Vip ha lanciato contro di lei nell’ultima puntata del GF Vip Party. La cantante si è infatti mostrata a favore di Clizia Incorvaia mentre è andata contro Antonella Fiordelisi, anche se non direttamente.

Queste infatti sono state le sue parole:

La sincerità viene sempre fuori.

A distanza di qualche giorno l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di rispondere alle parole poco carine che Orietta Berti ha speso nei suoi confronti.

Inutile dire che la risposta di Antonella Fiordelisi all’attacco dell’opinionista del Grande Fratello Vip non è passata inosservata e sta facendo il giro del web. Queste sono state le parole dell’ex schermitrice:

Ma non si è stancata la signora Berti a parlare sempre di me? Capisco che sono la sua ossessione, ma anche meno! Il Grande Fratello Vip è finito dai.. parla di qualcos’altro. Meno frustrazione.

Al momento Orietta Berti è rimasta in silenzio ed ha deciso di non rispondere alla frecciatina lanciata da Antonella Fiordelisi. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se l’opinionista del Grande Fratello Vip si scaglierà nuovamente contro uno dei personaggi più chiacchierati del momento.