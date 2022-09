GF Vip, Pamela Perricciolo fa una rivelazione choc su Pamela Prati

Lunedì 19 settembre Alfonso Signorini ha dato il via alla nuova edizione del GF Vip. Tanti i vipponi entrati nella casa più spiata d’Italia. Tra i tanti non possiamo non citare il nome di Pamela Prati che, non appena varcato la porta rossa, si è ritrovata al centro di un vero e proprio polverone mediatico. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Pamela Prati sarà senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del GF Vip. Sono trascorse poche ore dal suo ingresso nella casa e già iniziano a trapelare alcuni retroscena sulla sua vita. Nel corso delle ultime ore, infatti, Pamela Perriciolo ha fatto una rivelazione choc sulla showgirl.

Pamela Perricciolo è tornata a far parlare di sé in seguito ad alcune storie pubblicate sulla sua pagina social. La donna ha fatto riemergere il caso di Mark Caltagirone, riaccendendo i riflettori su uno degli argomenti più chiacchierati di sempre.

Tramite un messaggio pubblicato sulla sua pagina Instagram, Pamela Perriciolo ha scritto:

Ho imparato tanto. Adesso mi manca imparare a non dire le cose in faccia… non ripaga mai… anzi… oggi stranamente mi sento buona e vi do alcuni consigli… Inizio con il più importante… Pensate sempre a voi per primi… Perché molte volte per aiutare gli altri finisce che ci rimettere e non ne vale la pena.

E, continuando, l’agente lancia una vera e propria bomba su Pamela Prati. Queste le sue parole:

Perché qualcuno si mette tre kg di trucco in faccia e va a fare la diva in tv dimenticandosi di chi la copriva in tutto e per tutto… Soprattutto dimenticandosi che mentre inventava un finto fidanzamento stava a casa del suo vero fidanzato. Né vittime, né carnefici.

Sicuramente le parole dell’agente non passeranno inosservate agli occhi di Alfonso Signorini che troverà l’occasione per mostrare a Pamela Prati quanto dichiarato dalla Perricciolo. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se la showgirl replicherà alle parole dell’agente.