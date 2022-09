Pamela Perricciolo rompe il silenzio sulla partecipazione di Pamela Prati al GF Vip

La data di inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip si fa sempre più vicina e iniziano a circolare i primi nomi dei concorrenti. Dopo Giovanni Ciacci, Alfonso Signorini ha ufficializzato anche un altro nome che varcherà la porta rossa. Si tratta di un ritorno nella casa più spiata d’Italia dopo l’addio rocambolesco di qualche anno fa: Pamela Prati.

La showgirl tornerà quindi in auge dopo lo scandalo Mark Caltagirone che fece parlare il gossip nostrano per mesi. Per il suo ingresso in casa Pamela ha dovuto ritirare la denuncia fatta nei confronti di Barbara D’Urso.

Fonte: web

Nelle scorse ore l’ex agente della Prati Pamela Perriciolo, ha risposto ad alcune domande dei followers su Instagram e alcune di esse erano proprio rivolte alla showgirl con cui evidentemente i rapporti non sono più amichevoli.

A chi gli ha fatto presente che le vittime non ritirano mai le denunce ha risposto: “La penso come te. Le poche denunce che ho fatto nella vita non le ho mai ritirate. E non ritirerò nemmeno quella che firmerò oggi pomeriggio.”

In merito alla credibilità persa ormai dalla Prati ha risposto: “E non abbiam bisogno di parole”.

Poi alla fine ha preferito chiarire che non ama parlare di faccende legate alla Prati. “Non so cosa ci sia di non chiaro nella frase da me scritta ieri ma riposto. Forse perché non vi entra nella testa. Non mi interessa ricevere notizie di persone che non fanno parte della mia vita. Io il giorno lavoro. Non mi interessa e non commenterò e non farò teatrini. Alcune cose si discutono fuori dai social nelle sedi opportune” – ha detto.

Sull’ingresso in casa di Pamela è stata interpellata anche l’altra persona coinvolta nello scandalo Mark Caltagirone: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Eliana Michelazzo.

“Al momento non mi va di rilasciare alcuna dichiarazione (giornalisti non chiamatemi, grazie). Ho letto tutti i messaggio che mi avete mandato. La verità la sappiamo “entrambe”. Ma il tempo sarà galantuomo, Ne sono certa.” – le sue dichiarazioni.