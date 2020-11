Paolo Brosio è da pochissimo entrato nella casa del GF Vip, ed ha già ricevuto più di un rimprovero dal conduttore Alfonso Signorini. Prima per aver rivelato un segreto della redazione ai concorrenti, e poi per un’esibizione notturna che poteva essere evitata.

Infatti, Paolo Brosio e Patrizia De Blanck, in piena notte, si sono dedicati alla preghiera, urlando un Ave Maria a squarcia gola. Il conduttore ha ripreso il giornalista toscano, evidenziando come la fede non debba essere esibita con urla o esasperazioni di quel tipo. Ma Brosio sembra non aver preso bene il rimprovero e, durante la notte, si sfoga con i suoi coinquilini.

Parlando con Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta, il giornalista si è lamentato di Signorini. Ecco cosa ha detto:

“Ma perché mi ha detto quelle cose? Non mi meritavo quell’attacco. Invece di entrare a gamba tesa ed accusarmi in quel modo, poteva arrivare e chiedermi come mai parlavamo a voce alta. La realtà è che sapevamo quella preghiera in due modi diversi e poi quel tono di voce era dovuto al fatto che eravamo soli. Guarda caso però alla fine ho trovato quello che cercavo la mattina dopo per miracolo”.

Paolo Brosio spesso è stato accusato anche di nominare il nome di Dio invano. Il giornalista, oltre a lamentarsi del rimprovero di Signorini, ha puntato il dito contro gli autori del reality, usando queste parole: “E poi vi dico anche un’altra cosa. Tutti quegli autori lì non sopportano il fatto che io prego”.

Alfonso spesso segue la live del GF Vip, ed ha sentito e commentato le affermazioni di Brosio. L’episodio ha fortemente turbato Signorini, che si mostra abbastanza stizzito da quanto avvenuto. Durante la puntata di CasaChi, ha spiegato:

“Io ieri ho dovuto contenere il mio disappunto. Paolo Brosio ha fatto arrabbiare anche me. Non mi piace quando la fede è ostentata. Se io voglio sentire una predica vado a messa in chiesa e non guardo il GF Vip. Figurati se voglio farmi fare la predica da Brosio”.

Ma non solo il presentatore con maggior chiarezza aggiunge:

“A me di sentire le Ave Marie e i Padre Nostro sgranati a voce alta risulta molto fastidioso. Tra l’altro mi spiace avere sentito che di notte lui ha detto che io gli impedisco di pregare, questo non mi piace. Non è il messaggio che gli ho dato. Ribadisco che la preghiera si vive e non si esibisce e se questo non gli piace è libero di andarsene”.

Insomma, il reality inizia in modo molto movimentato per Paolo Brosio.