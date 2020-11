La casa del GF Vip ha da pochissimo accolto un nuovo ospite: Paolo Brosio. Ma il nuovo ospite quasi non ha avuto il tempo di disfare le valigie, che subito si è ritrovato in un vespaio. Infatti, appena entrato ha fatto una rivelazione che gli potrebbe costare caro.

Il concorrente ha svelato agli altri inquilini che il programma sarà prolungato fino a febbraio 2021. Prima della diretta, Alfonso Signorini ha deciso di richiamare Paolo Brosio e lo ha avvertito che sarebbe stato in nomination per via del segreto che aveva svelato.

Ecco le parole del conduttore: “Avevi un patto di riservatezza scritto con il GF Vip, e non hai rispettato le regole. Abbiamo visto che hai raccontato ai vipponi alcune cose inerenti al gioco, come ad esempio i nomi di nuove entrate e anche un possibile prolungamento dello show. Sapevi benissimo che non potevi farlo”.

Il giornalista, in confessionale, ha cercato di giustificarsi, puntando il dito contro un altro gieffino: “Alfonso mi hanno assalito, erano in 10, sapevano già tutto, io ho solo confermato. Sapevano anche i nomi. Non sono stato io a rivelarli per primo capisci? Qualcuno oltre a me è stato fuori. Sarò chiaro, una persona era dentro, poi è uscita ed è rientrata, adesso mi capisci?”.

Brosio, ovviamente senza fare nomi, si riferiva ai vari spoiler fatti da Andrea Zelletta. A queste parole Signorini decide soprassedere l’accaduto, e chiude la questione dicendo: “Ok, adoro, per stasera non fai la nomination, ti voglio fare questa carezza”. Ma Brosio, da bravo giornalista, ci tiene a fare chiarezza e a specificare di non essere stato l’unico a rivelare i segreti della redazione.

Decide di farlo con queste parole, in compagnia di tutti gli inquilini: “Sappiamo che non sono stato l’unico. Per desiderio di ricambiare il vostro affetto faccio finta di nulla. Però la matematica è chiara, 2+2 fa 4. Quando io ho detto 2 c’era già 2. Al risultato ci siamo arrivati con la conferma mia, ma con cose che un altro aveva già detto. Per questo io mi sono sbilanciato e ho annuito. Ho voluto specificare tutto sia con Alfonso che qui”.

Nel corso della notte, a tarda ora, Brosio decide di parlare direttamente con Zelletta, spiegandogli il suo risentimento. Andrea, dal canto suo, risponde così: “Ti parlo personalmente. Io sono stato da una parte dove non avevo nemmeno il telefono, ma nulla di nulla”.

Qui sorge spontaneo un dubbio: come è possibile che Andrea Zelletta, privo di telefono, avesse tutte quelle informazioni inedite sui programmi della redazione per il reality? E ancora, come poteva sapere di aver ricevuto il 40% dei voti durante una nomination?. Il web e i telespettatori chiedono chiarezza.