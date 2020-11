Paolo Brosio fa una rivelazione segreta ai coinquilini del GF VIP. Dopo le dichiarazioni sul Covid che ha creato agitazione e scompiglio tra i partecipanti sollevando le polemiche del web, il giornalista non si placa e questa volta infrange la regola del silenzio.

FONTE CASA GF VIP

L’ingresso di Brosio nella casa è avvenuto lo scorso lunedì. La sua ritardata partecipazione è stata causata della riscontrata positività che Paolo ha avuto al test molecolare del coronavirus. Ma oggi Brosio fa un’altra rivelazione che crea agitazione tra i concorrenti. Il giornalista rivela che il programma terminerà non nella data prestabilita ma bensì a febbraio 2021.

Tale notizia, completamente inaspettata, da un senso di sconforto a più di un partecipante. In particolar modo a prenderla male è Elisabetta Gregoraci. Senza pensarci troppo Paolo ha divulgato la data di chiusura del GF VIP. Se alcuni dei concorrenti hanno incassato la notizia con uno spirito più positivo e rassegnato, Elisabetta Gregoraci non l’ha presa proprio di buon grado.

Dalle dirette live del GF VIP emerge con chiarezza lo stato di malessere che la showgirl vive all’annuncio di tale notizia. Il primo pensiero della donna è per suo figlio Nathan. L’ex di Briatore ad alta voce dice: “No no no no, io sono mamma, ho un figlio e devo tornare a casa”. La scoperta che il reality in realtà sarà prolungato ha rovinato la sorpresa ai vip.

Ma in particolar modo Brosio di fatto ha infranto le regole che gli autori gli avevano imposto, quello del silenzio. La reazione di chi a casa ha dei famigliari che non potrà rivedere nella data che era precedentemente prestabilita, è ovviamente di sconforto e non può essere biasimata.

Cosa succederà a Paolo Brosio per questi due interventi fuori luogo già dopo pochissimi giorni dal suo ingresso? Non ci resta che attendere gli eventuali provvedimenti che verranno presentati in merito.