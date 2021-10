Ogni anno al GF Vip, la famosa e amata trasmissione condotta con grande capacità da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci sono protagonisti esterni alla casa. Quest’anno ce ne sono stati diversi. Lo scettro però va alla famiglia di Amedeo Goria. Con le partecipazioni della figlia Guenda e della “compagna” Vera, hanno tenuto banco.

Fonte Studio GF Vip

La figlia del giornalista è tornata di nuovo dopo la sua prima apparizione nella casa del GF Vip. Nella sua prima presenza la giovane aveva attaccato il famoso padre accusandolo di essere un farfallone e poco attento nei modi al gentil sesso. In questo secondo ingresso Guenda ha cambiato idea stupendo decisamente i telespettatori. Infatti ha subito detto al padre di essere veramente orgogliosa di lui e dei suoi atteggiamenti decisamente più consoni.

Poi gli ha raccontato con molta gioia il fidanzamento ufficiale con Mirko Gancitano. Durante la puntata Guenda non si è limitata solo a questo. La giovane infatti ha deciso di affrontare Vera Miales, la presunta compagna di suo padre. Quest’ultima lunedì scorso aveva chiesto un confronto con Amedeo. Motivo dell’incontro la presunta gravidanza della donna.

Fonte Studio GF Vip

In quell’occasione Vera aveva fatto una sorta di sceneggiata con tanto di vestito da sposa. Tutto questo aveva generato un certo stupore all’interno della casa e nei telespettatori. Così Guenda ha attaccato Vera dicendo di capire la sua voglia di notorietà, ma di aver disprezzato il suo scherzare sulla gravidanza.

Fonte Studio GF Vip

Anche Alfonso Signorini ha avuto da ridire sul comportamento della donna affermando che paparazzi a San Benedetto del Tronto non ne avrebbe mai visti. Infine il conduttore ha chiesto a Vera se la notizia della gravidanza fosse fondata e se non fosse stata proprio lei a chiamare i fotografi. Non ci resta che seguire le prossime puntate per nuovi colpi di scena in merito.