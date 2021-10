L’ingresso di Vera Miales lunedì scorso nella casa del Grande Fratello Vip per comunicare al fidanzato Amedeo Goria di non aspettare alcun bambino ma di aver sofferto di una gravidanza isterica, ha scatenato numerose polemiche. Critiche sono arrivate sia dall’interno della casa con Manila Nazzaro la più convinta a che la modella stia facendo il tutto solo per popolarità, sia dall’esterno con Guenda Goria, figlia di Amedeo, che ha definito uno “spettacolo ridicolo” il tutto.

Ora a rispondere ad entrambe è stata la stessa Vera Miales attraverso il suo profilo Instagram. La prima ad essere attaccata è l’ex miss Italia Manila.

“Cara Manila, non continuare a giudicarmi se non conosci i fatti e non

sai quello che ho passato. Non sei né un giudice né un avvocato! Trova

altri argomenti per attirare l’attenzione! Ma chi sei tu per dare

responsi e dire che la mia in quelle foto era una pancia di tre mesi o

due o sei? O, addirittura, era finta? lo ho avuto una gravidanza

psicotica perché ho subito un forte trauma quest’estate proprio

durante una vacanza con Amedeo. Lui ne è testimone! Sei una donna, sii solidale con le altre donne invece di sollevare dubbi infondati su un tema così importante” – le parole di Vera.

Ma la replica è arrivata anche per le parole di Guenda. Questa volta Vera non fa direttamente il suo nome, ma è evidente che ce l’avesse con la figlia di Amedeo.

“Ma quale spettacolarizzazione? Ma ce l’avete un cervello? Smettetela di essere banali, moralisti e finti perbenisti! Ritornate sulla Terra!” – ha detto rivolgendosi sicuramente a Guenda.

Infine la modella ha postato uno scatto che la vede insieme ad Amedeo Goria con la didascalia: “Noi più forti di tutto, ma prendi una posizione amore mio. Sono la tua donna”. Insomma Vera vorrebbe e lo ha chiesto già altre volte che il fidanzato prenda una posizione chiara sulla loro storia d’amore.