Nella casa del GF VIP la protagonista indiscussa di questa edizione, nel bene e nel male, è sicuramente lei: Patrizia De Blanck. La sua schiettezza ha creato non poche polemiche dentro e fuori dal reality. La contessa, ultimamente, sta perdendo consensi dal pubblico per le sue affermazioni ritenute troppo offensive.

FONTE STUDI CASA GF VIP

Più di una volta la De Blanck è stata a rischio squalifica. Una brutta battuta rivolta a Tommaso Zorzi, pochi giorni fa, aveva fatto esplodere il web, che chiedeva provvedimenti disciplinari in merito. Oggi, nel mirino della contessa ricade Maria Teresa Ruta.

Patrizia ha definito la donna sgraziata e frivola, ma non solo. Le pesanti offese vengono fatte in compagnia di Massimiliano Morra e successivamente con Elisabetta Gregoraci. La vippona dice:

“Quella è sguaiata. Sguaiata nella maniera di muoversi, non solo quando ride, anche quando si muove. C’ha 60 anni! Sguaiata nella maniera di interagire, ma cosa vuole fare? Urla, gira, fa le scene, fa la buffona. Una buffona 24 ore su 24, è ridicola questa donna”.

FONSTE STUDI CASA GF VIP

Ma come si poteva ben immaginare non è finita qui. La giornata nella casa del GF Vip, scorre sempre con lo stesso pensiero, e una volta ritrovarsi con Elisabetta e Pierpaolo, la Contessa continua, sempre parlando della Ruta:

“Quella cretina di Maria Teresa tutta fiera della figlia. C’è anche un limite no? Fino a che hai 7 anni, 10 anni, ma a questa età qua mettersi a fare queste se. A me fa girare le pe, cioè o ci hanno preso tutti per c**i e credono che tra un po’ stiamo sclerati di testa. Una persona normale a trent’anni quarant’anni queste cose non le fa“.

FONTE CASA GF VIP

La De Blanck sta degenerando, giorno dopo giorno. La sua insofferenza diventa sempre più tangibile, Tommaso Zorzi, Guenda Goria, Stefania Orlando e ora anche Maria Teresa Ruta sono per lei costanti bersagli. Il pubblico ha sempre apprezzato il suo carattere diretto e la spontaneità delle sue parole.

Oggi però gli equilibri all’interno della casa del GF Vip, stanno cambiando, proprio per via di quello che sembrava il suo miglior pregio. Infatti ciò che i telespettatori oggi cominciano a far fatica a tollerare sono proprio i suoi modi divenuti nel tempo un po’ troppo pesanti da digerire.