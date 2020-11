Questa edizione del GF Vip è senza dubbio capitanata da Patrizia De Blanck. La contessa dai modi irriverenti e a volte sguaiati ha subito coinvolto il pubblico. Qualche volta, però, Patrizia ha degli atteggiamenti decisamente sopra le righe anche se spesso esagera, e questo non passa di certo inosservato. Ne è un chiaro esempio quanto accaduto nelle ultime ore.

La contessa ha avuto una forte discussione con Stefania Orlando e, subito dopo anche Paolo Brosio. Stefania non è riuscita a trattenere il pianto dopo la pesante sfuriata, quasi immotivata, ricevuta dalla De Blanck.

L’unica colpa della Orlando, infatti, era di aver chiesto di poterle accorciare i capelli. Col giornalista, new entry della Casa, Patrizia ha completamente perso le staffe. Brosio ha ribadito di voler lasciare il GF Vip.

La Contessa urla:

“Paolo, non serve a niente rompi solo i co***oni. Rompi solo le scatole diventi un insopportabile rompi cavolo. E basta con sti ragionamenti che te ne vai a casa. Cos’è una minaccia del ciufolo? Cos’è ogni volta con sta minaccia ‘me ne vado a casa, me ne vado a casa’. Non rompere le scatole. Tutti quanti noi possiamo andare a casa”.