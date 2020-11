Si chiama Maria Laura De Vitis la presunta baby fidanzata di Paolo Brosio, è una modella ed ha solo 22 anni. Il concorrente ne ha dato (quasi) conferma nella puntata di lunedì del Grande Fratello Vip.

Il nuovo concorrente, rispondendo ad una domanda di Alfonso Signorini in diretta tv, non ha né confermato e nemmeno smentito la sua relazione “segreta” ma dal suo sorriso si è capito tutto. Ecco quindi chi è la giovanissima fidanzata di Paolo Brosio.

Si chiama Maria Laura, ha origini milanesi ed ha solo 22 anni, ben quarantadue anni meno di lui! Non si sa molto di lei, anche se su Instagram è molto seguita. Quello che sappiamo al momento è che lavora come modella e influencer.

La giovane ragazza potrebbe aver fatto breccia nel cuore di Paolo Brosio, giornalista e attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

Il Vippone ha 64 anni ed è molto più grande di Maria Laura. Ricordiamo che Paolo ha alle spalle due matrimoni, il primo con Serenella Corigliano e il secondo con Gretel Coello. Pare che recentemente abbia avuto anche una lunga relazione con Ania Goledzinowska, una ex modella polacca.

A rivelare il nome della baby fidanzata di Paolo Brosio è stato Biagio d’Anelli nel salotto di Mattino Cinque a Federica Panicucci.

Non si sa come e dove si siano conosciuti e nemmeno da quanto tempo stiano insieme. Ma d’Anelli ha rivelato anche che l’anziana madre di Brosio, da sempre molto presente nella vita del figlio, non sembra approvare la relazione proprio per la differenza di età che c’è tra i due. Maria Laura potrebbe essere come una figlia, o addirittura come una nipote per Paolo.

Nella casa del GfVip 5, Brosio non ha mai parlato spontaneamente della sua vita sentimentale e si è limitato a rispondere di non essere single.

Ma nonostante abbia il cuore impegnato, il giornalista piemontese si mostra fin troppo interessato alle bellezze femminili presenti nella casa più spiata d’Italia, talmente tanto che la Contessa De Blanck lo ha etichettato come “lumacone“.

Ma cosa ne penserà la giovane fidanzata? Proprio lunedì, poco prima la puntata del reality, in una storia su Instagram ha condiviso un video con su scritto “sintonizzati“. Questo conferma la relazione con Paolo o semplicemente è fan del reality?

Seguiranno aggiornamenti su questa vicenda che sta interessando gli amanti del gossip.