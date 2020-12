Patrizia De Blanck: “C’erano i topi nella stanza”. Non ha mai detto niente per timore degli autori

Pensavamo che fosse solo una congettura fatta maliziosamente dai concorrenti, ma a quanto pare gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip avevano ragione fin dall’inizio. Ad ammetterlo è stata la stessa Patrizia De Blanck: la voce che ci fossero dei topi nella sua stanza era vera!

Abbiamo sentito spesso i gieffini raccontare di aver visti e sentito delle bestioline nella stanza della contessa, ma tutto era rimasto in forse, non essendoci stata né conferma né smentita dalla De Blanck. Inizialmente tutti hanno pensato che si trattasse di uno sbaglio, eppure ora è proprio Patrizia a confermare tutto ai microfoni di Nuovo.

La contessa ha ammesso che, in realtà, le voci erano tutte vere, e che ha dovuto fare i conti, durante il suo soggiorno, con degli inquilini indesiderati. A quanto sembra, però, la cosa non ha affatto disturbato la contessa, che ha convissuto con i topolini senza alcun problema. Patrizia ha parlato dell’accaduto, e di tutta l’esperienza nel reality, come suo solito, senza peli sulla lingua e in modo direttissimo.

Patrizia De Blanck non si è fatta problemi a confessare che il suo bagno si presentava in modo decisamente poco igienico. Non si è affatto impressionata nel vedere le due bestiole aggirarsi nella sua stanza senza problemi di punto in bianco. “Il bagno della mia stanza non profumava, ma io mi tappavo il naso e andavo avanti nel timore mi spostassero nelle camere da letto comuni. Ho già detto che c’era questo problema in bagno, non c’erano nemmeno finestre” ha detto.

E continua: ” Ad un certo punto sono comparsi due topi… Il più piccolo è scomparso subito, mentre quello più grande mi ha tenuto compagnia a lungo. Non capisco proprio perché tutti hanno paura dei topi, io li trovo così carini”. Come dice sempre Alfonso Signorini in questo reality non mancano i colpi di scena.