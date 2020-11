Patrizia de Blanck, prima di entrare nella casa del GF Vip, aveva avanzato diverse richieste. Tra queste c’era una stanza privata. La nobildonna, all’interno della stanza, aveva nascosto diversi oggetti proibiti da regolamento, come un orologio.

Questi strappi alle regole del GF Vip, sono stati rivelati, spesso, dalla stessa Patrizia. Ma, a quanto pare, nella stanza non si nascondono solo degli oggetti, ma anche degli ospiti indesiderati. Infatti, sembrerebbe proprio che nella stanza della contessa si annidino dei topi. A rivelarlo è stati Pierpaolo Pretelli, che, simpaticamente, ha anche già trovato un nome per il nuovo ospite.

Parlando con i suoi coinquilini, Petrelli parla delle condizioni di igiene della stanza fin dai primi momenti: “Ragazzi i primi giorni qui dentro non sapete cosa si portava. C’erano i biscotti e poi il giorno dopo non c’erano più. Chissà che c’era lì. C’erano patatine, biscotti, banane, tonno aperto in scatola. Poi c’è stato quel problema…Renato“.

Zorzi dice anche la sua, spiegando che la bestiola potrebbe essere arrivata lì proprio per via del cibo che c’è nella camera. “Aveva anche piatti di pasta, cose che non potevano stare lì. Amore quel problema che c’è stato” dice Zorzi. Giulia Salemi, presente alla discussione, sembrava non capire chi fosse Renato. Selvaggia Roma, senza peli sulla lingua, ha spiegato in modo eloquente: “Renato è uno… squit squit”.

In effetti non è la prima volta che Tommaso Zorzi si lamenta della scarsa igiene della contessa e della sua stanza. Parlando con Maria Teresa Ruta aveva dentro:

“Una roba allucinante ragazzi. C’è unto, formaggio, chiazze di Nutella, briciole, io mi sono avvicinato, c’è puzzo. Quella camera è zozza. Io non potrei dormire nemmeno due minuti là dentro. Sporcizia unica, c’era del latte aperto, tazze di caffè, di tutto”.

Insomma, la poca cura della nobildonna comincia ad essere un problema nella casa.