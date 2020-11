Se la quinta edizione del Grande Fratello Vip sta tenendo incollati allo schermo parte del merito va senz’altro riconosciuta a Tommaso Zorzi. L’influencer, uno dei più amati in Italia, ha saputo animare gli animi nella trasmissione in svariate occasioni.

Tommaso Zorzi: boom di seguaci sui social

Fra l’altro, l’importante vetrina concessagli gli ha permesso di incrementare a dismisura pure la sua popolarità sui social network, tanto da aver toccato quota 1 milione di seguaci proprio mentre si trova nella Casa di Cinecittà.

Compenso monstre

Finora non erano emerse notizie sul compenso che la produzione corrisponderebbe a Tommaso Zorzi per concorrere nello show. Delle ipotetiche cifre sono trapelate nelle ultime ore e, qualora venissero confermate, sarebbero davvero da capogiro.

I rumor raccolti riportano che Tommaso Zorzi per la sua partecipazione al GF Vip percepirebbe un cachet pari alla bellezza di 100 mila euro, anche se diversi siti danno numeri meno eclatanti, sebbene elevatissimi.

Sugli stessi livelli di chi

Come per i co-inquilini, il corrispettivo accordato a Tommaso Zorzi consisterebbe in tot settimanale. Insomma, quanto più resterà in gioco e tanto più guadagnerà. In tal senso, la cifra a lui assegnata ammonterebbe a ben 3 mila euro a settimana. Sugli stessi livelli si attesterebbero Enock Barwuah (il fratello di Mario Balotelli), Francesco Oppini (figlio di Alba Parietti e Franco Oppini), Dayane Mello e Guenda Goria, già eliminata. Più elevate sarebbero invece le cifre riconosciute a Elisabetta Gregoraci e alla contessa Patrizia De Blanck.

Tommaso Zorzi: candidato al trionfo

Naturalmente, in aggiunta al cachet per la presenza al GF Vip, i concorrenti dovranno contendersi il generoso montepremi previsto per il vincitore. In molti puntano proprio sul nome di Zorzi. A loro avviso, sarà la star del web (ed ex amico per la pelle di Aurora Ramazzotti) il successore di Paola Di Benedetto nell’albo d’oro del reality. Messaggi di sostegno ne ha già, intanto, ricevuti parecchi da parte degli ammiratori.