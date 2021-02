GF Vip: Patrizia De Blanck in diretta offende l’opinionista

Al GF Vip la voce di Patrizia De Blanck non è mai passata in sordina. Le sue considerazioni spesso senza filtri e la sua schiettezza non sono una novità. Anche nella diretta di ieri del reality la contessa non è stata da meno e ne ha fatta un’altra delle sue. Tutto ha inizio quando Antonella Elia e Samantha De Grenet cominciano a litigare in diretta.

Il battibecco termina con le due donne che assicurano di non volersi mai più vedere dopo la fine del reality. Dopo questo episodio, la De Grenet si è avvicinata alla contessa per salutarla. La De Blanck, a quel punto, ha sussurrato nell’orecchio dell’amica una frase che non è passata inosservata: “Quella è una str**za“. Non è chiaro a chi si riferisse la De Blanck con questa frase. Con tutta probabilità Patrizia parlava proprio di Antonella Elia, dando manforte all’amica appena insultata.

In effetti, Samantha e Patrizia si conoscevano da molto prima del GF Vip e lo confermano le parole che la contessa le ha dedicato: “Lei è una donna splendida. Poteva anche essere mia figlia“. Per di più, diversi anni fa la De Blanck aveva anche avuto una liaison con il padre di Samantha. In ogni caso, subito dopo la diretta di venerdì, Patrizia si è incontrata dietro le quinte con Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga.

L’attrice è appena stata eliminata e la contessa ha un messaggio per lei e il suo Andrea. Ecco cosa ha detto: “Sono qui con Andrea e Rosalinda che finalmente è uscita. Stanotte questi due avranno un week end passionale. Io sarò un angioletto su di loro. Se lo meritano questo amore che hanno”. Splendide parole quelle della De Blanck verso i due ex gieffini.

La contessa poi aggiunge: “Sono due bravi ragazzi, belli, bravi e splendidi. Posso fargli tanti auguri per la loro storia. Mi piacciono molto questi due bei ragazzi e mi sento davvero di augurare loro il meglio per il futuro e adesso gli abbraccio forte”. Chissà cosa riserva il futuro di questa coppia? Di certo sappiamo che Rosalinda Cannavò ha dei conti in sospeso da sistemare.