Gli autori hanno convocato Patrizia De Blanck in confessionale per essere richiamata per una frase mal detta

Patrizia De Blanck viene rimproverata nel confessionale dalla redazione del GF VIP. Ma cosa ha combinato la Contessa questa volta? Andiamo per ordine e cerchiamo di capire. Nel pomeriggio gli autori hanno convocato la De Blanck in confessionale. La motivazione è dettata dall’appellativo con cui Patrizia chiama il suo vassallo Enock.

Infatti come tutti ormai sappiamo bene, la nobil donna chiama il ragazzo con il nomignolo di Enorg. Sui social gli utenti fanno notare che tale soprannome è l’anagramma di ‘rogne’, ma non solo è anche un insulto razzista. Patrizia De Blanck si giustifica dichiarando che l’utilizzo di tale nomignolo non voleva essere utilizzato con l’intento di offendere Enock.

La Contessa dopo essere uscita dal confessionale, si è recata da Tommaso Zorzi per raccontare l’accaduto. Presente anche Pierpaolo la donna dice ai due ragazzi: “Anagrammando la parola Enorg, esce quella parola che non si può dire”. La notizia si è allargata a macchia d’olio all’interno della casa.

Tommaso Zorzi direttamente a Francesco Oppini e Maria Teresa Ruta dice: “Ragazzi mi ha detto una cosa la Contessa. Questa è una roba che non avevo mai pensato e quando l’ho pensata mi si è gelato il sangue nelle vene. Sapete perché non lo chiama più Enorg?“.

La conversazione viene ripresa fino a qui dalla regia, che decide immediatamente di staccare il filmato. Nessuno della redazione del GF VIP ha piacere che si parli di tale argomento. Sicuramente l’appellativo della De Blanck al ragazzo, è dato per la difficoltà che la donna ha avuto nel pronunciare con esattezza il nome.

La ramanzina è servita, non ci saranno più diminutivi. Sono sempre più frequenti gli episodi in cui Patrizia De Blanck cade nel mirino dei social. Gli utenti ultimamente non fanno mancare mai occasione per far notare i cattivi comportamenti della Contessa. Non ci resta che attendere per vedere come andrà a finire.