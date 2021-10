Ogni anno il GF Vip, l’amato reality show condotto dal bravissimo Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci ha riservato numerose polemiche. Anche quest’anno ce sono state molte. Una delle ultime riguarda una inquilina e la madre di un concorrente del GF Vip.

Parliamo di Miriana Trevisan e Patrizia Mirigliani. Il motivo del contendere è il giovane Nicola Pisù, figlio di quest’ultima. La soubrette e il ragazzo sono da diversi giorni molto vicini e si sono anche baciati. Tutto questo ha molto indispettito l’imprenditrice che non ha fatto mistero di non gradire questa vicinanza.

La Mirigliani in questi giorni ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto del figlio con l’acronimo “N.F.P.I.G”. Molti follower e fan della trasmissione concordano che potrebbe significare “Non Farti Prendere In Giro”. Come se non bastasse sul profilo di Nicola è stato pubblicato un fotomontaggio che affianca Miriana e la strega Amelia con scritto: “Miriana come la diabolica Amelia, la strega che ammalia! Salvati Nicola!“.

Questi due stati Instagram sono stati mostrati alla bella napoletana che non ha affatto nascosto il suo disappunto. Miriana infatti ha subito detto che da madre capisce le intenzioni della donna, ma ha aggiunto che Nicola è un uomo adulto che è capace di scegliere con chi stare. Poi ha continuato dicendo che sapeva che sarebbe successo qualcosa di simile già solo per il fatto che il ragazzo è più giovane di lei.

Difatti ha ribadito il fatto che per questa “relazione” avrebbero attaccato lei e non Nicola. Infine ha terminato confermando che questi post rovinano il rapporto tra i due in quanto gli creano uno stato di malessere. Per questo la soubrette avrebbe già preso le distanze. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi su questa faida e sull’evolversi di questa relazione