GF Vip, Patrizia Rossetti aveva un cellulare: il motivo

Una settimana Patrizia Rossetti è risultata positiva al Covid-19. Dopo essersi sentita poco bene, la Vippona è uscita momentaneamente dalla casa di Cinecittà facendo non preoccupare non poco i suoi compagni di avventura. Più tardi anche altri Vipponi sono stati costretti ad uscire a causa della loro positività al virus.

Nel corso delle ultime ore il nome di Patrizia Rossetti è tornato ad occupare le pagine dei principali siti di gossip. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la gieffina avesse un cellulare all’interno del Grande Fratello Vip. Lo scorso lunedì la Vippona è apparsa nella diretta del reality rivolgendo ad Alfonso Signorini queste parole:

Se ti sento? Scusami Alfonso ma ho dovuto mettere in carica questo telefonino per far andare l’auricolare.

La frase della gieffina non è passata inosservata ai fedeli telespettatori del programma, i quali si soni chiesti il motivo per cui Patrizia avesse un cellulare nella sua stanza.

GF Vip, Patrizia Rossetti aveva un cellulare? ‘Novella2000’ fa chiarezza

A fare chiarezza riguardo questa vicenda tanto chiacchierata è il settimanale ‘Novella2000’. Stando a quanto rivelato dal noto giornale, pare che oltre a Patrizia Rossetti anche Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita avessero dei dispositivi necessari a collegarsi in diretta con Alfonso Signorini.

Questo è quanto rivelato dal settimanale:

Ma quindi la concorrente aveva il suo telefono? A tutto questo c’è una spiegazione. Il Grande Fratello ha messo a disposizione ai concorrenti il materiale opportuno per poter essere in puntata e dunque, evidentemente, hanno munito Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita di telefoni o tablet per poter effettuare questo collegamento.

E, concludendo, il giornale ha svelato: