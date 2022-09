GF Vip, paura per Cristina Quaranta: la gieffina ha avuto un malore

Il GF Vip è iniziato da poco e già non mancano i primi colpi di scena. Nel corso delle ultime ore uno dei concorrenti della casa più spiata d’Italia si è reso protagonista di una piccola disavventura. Nel corso della serata di ieri Cristina Quaranta ha avuto un malore: scopriamo insieme che cosa è successo.

Ieri sera i concorrenti del GF Vip stavano trascorrendo una serata tranquilla tra chiacchiere e risate quando, all’improvviso, hanno sentito delle urla. Alcuni concorrenti hanno chiesto immediatamente aiuto e poi l’inquadratura di Cristina Quaranta distesa per terra sul pavimento, immagine censurata in seguito dalla regia.

GF Vip, malore per Cristina Quaranta, i concorrenti gridano aiuto

Nonostante la censura della regia, sul web stanno circolando alcune immagini che ritraggono il momento del malore della gieffina. Il video in questione ha come protagoniste Elenoire Ferruzzi e Antonella Fiordelisi che stanno chiacchierando.

All’improvviso, però, si sentono delle voci che gridano:

Aiuto, aiuto, aiuto.

Le due gieffine sono piombate subito verso il luogo da dove provenivano le urla. Una volta arrivare, Eleonora Ferruzzi e Antonella Fiordelisi hanno visto Cristina Quaranta stesa per terra. Al momento non ci è noto sapere se è svenuta o scivolata.

Tutti gli inquilini della casa hanno soccorso tempestivamente la gieffina dicendo:

Tiriamola su, fatele aria.

In seguito qualcuno ha lanciato un disperato appello di aiuto agli autori del Grande Fratello Vip:

Grande Fratello aiuto.

In questo momento di grande confusione, la regia ha deciso di censurare le immagini mostrando in diretta un’altra inquadratura della casa. C’è da dire che Cristina Quaranta è stata soccorsa immediatamente ed ha ricevuto tutte le cure necessarie di cui ha avuto bisogno. Non ci resta che aspettare le prossime ore per scoprire cosa sia successo alla gieffina e qual è stata la causa del malore che ha fatto preoccupare tutti.