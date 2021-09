GF Vip: perché Lulù ha un cerotto sul braccio? La curiosità dei fan

Come tutti gli anni il GF Vip, la nota trasmissione condotta magistralmente da Alfonso Signorini e in onda il lunedì ed il venerdì in prima serata su Canale 5, sforna personaggi che destano un grande interesse nel pubblico. Anche quest’anno, per non smentire la tradizione, ce ne sono diversi molto interessanti che attirano l’attenzione dei telespettatori e della cronaca rosa.

Fonte Studio GF Vip

Uno dei più apprezzati di questa stagione è sicuramente la principessa Lulù Selassiè. Insieme alle sue sorelle, si è subito resa protagonista dello show per la sua simpatia, la sua verve e la sua fisicità. Molto apprezzata è anche la sua vicinanza con il gieffino Manuel Bortuzzo, soprattutto da quando si è arrivati al fatidico bacio che ha mandato tutti i fan in visibilio.

In molti infatti sperano possa diventare ben più che una semplice amicizia vista la forte complicità e la vicinanza tra i due. Fin dall’inizio la principessa ha incuriosito i fan anche per un altro motivo. Già appena varcata la soglia della casa, i più attenti hanno notato un cerotto sul braccio destro.

Fonte Studio GF Vip

La cosa che incuriosisce i telespettatori è che lo stesso viene indossato h24 dalla principessa. Subito si sono scatenate le più svariate e fantasiose ipotesi. Le più ricorrenti dicono che serva a coprire la cicatrice di un tatuaggio rimosso o addirittura di un tatuaggio ancora presente sul braccio del quale la giovane vip si vergogna. Niente però è più lontano dalla verità.

Fonte Studio GF Vip

Allora cosa spinge la principessa a fare questa insolita cosa fin dal suo ingresso nella casa del GF Vip? Il motivo è molto più semplice di quello che si possa pensare. Lulù infatti, poco prima dell’inizio della trasmissione, si è bruciata con una piastra per capelli. L’ustione riportata, pur non essendo grave, la costringe a coprirla fino al miglioramento della stessa. Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata odierna per saperne di più

