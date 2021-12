Il GF Vip ha riaperto i battenti e come in ogni stagione il format è riuscito ad aggiudicarsi l’attenzione del pubblico. Le puntate continuano ad andare in onda, raccontando al pubblico sempre nuovi retroscena inaspettati, sugli inquilini. Ogni appuntamento della casa più spiata di Cinecittà, è rigorosamente in diretta e questo permette a molto utenti di notare dettagli di rilievo.

Fonte studio GF Vip

Di recente, ad esempio, sono stati proprio i telespettatori a notare un dettaglio sugli ex gieffini in studio che ha fatto mormorare il web. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Era presente in studio insieme ai suoi ex coinquilini, nel corso della diretta, Nicola Pisu. I fans più attenti, però, non si lasciano sfuggire nulla e notano che dalla metà della puntata in poi, Nicola effettivamente non è più tra il pubblico.

Questo dettaglio ha scatenato la curiosità del web e molti utenti hanno avanzato alcune ipotesi. La più avvalorata sui social era la teoria secondo cui Pisu avrebbe lasciato lo studio a causa di una discussione. L’ex gieffino, durante la pubblicità, avrebbe avuto modo di discutere animatamente con lo stesso padrone di casa Alfonso Signorini.

La realtà delle cose, però, è ben diversa e a fare chiarezza su questo malinteso interviene Patrizia Mirigliani, madre di Nicola. Questo il tweet della donna: “Nicola ringrazierà sempre il GF per la bella opportunità che gli ha dato. Vorrei rassicurare quelle persone che si sono preoccupate per Nicola, poiché a metà serata ha abbandonato lo studio televisivo del GF. Nicola sta bene! Ha avuto un malore dovuto al freddo”.

Data la gravità delle ipotesi che il web ha portato a galla, anche il diretto interessato Nicola Pisu ha deciso di spendere qualche parola dì smentita, spiegando cosa sia davvero accaduto: “Vorrei dire la mia su quello che si dice. Sul fatto che uno degli autori mi ha trattato male e che voleva obbligarmi a restare lì per parlare di Miriana Trevisan e Biagio. Poi ho letto che Alfonso Signorini avrebbe detto che sono uno sfi**to di me**. Volevo dirvi che non è assolutamente vero nulla. Perché ieri io purtroppo non mi sono sentito benissimo. Sono andato nei camerini ed è venuto un medico a visitarmi. Il dottore mi ha consigliato di andare a casa e volevo smentire tutto quello che è stato scritto. Questa è la verità ve lo assicuro”.