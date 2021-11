Patrizia Mirigliani fa una confessione: “Nicola Pisu non può fidanzarsi con chi partecipa a Miss Italia”

Contro ogni aspettativa, Nicola Pisu è durato ben due mesi nella casa del Grande Fratello VIP. Il ragazzo ha sicuramente affrontando un percorso travagliato e ora è sicuramente in un periodo di rinascita.

Una presenza costantane nel suo percorso al Grande Fratello VIP è stata sicuramente la mamma, Patrizia Mirigliani, la patron di Miss Italia ha spiegato che il figlio deve seguire delle regole ben precise:

“Nicola non si può fidanzare con le Miss in carica e neanche con quelle che partecipano all’edizione” – ha dichiarato la mamma durante una diretta su Instagram – “Queste sono le regole del concorso che Nicola purtroppo ha dovuto accettare.“

Patrizia Mirigliani ha poi parlato anche una delle storiche vincitrici del concorso, Manila Nazzaro: “Manila è una Miss del concorso e le vogliamo tutti bene. Sicuramente dispiace, a me e a Nicola per l’atteggiamento un po’ duro che ha avuto nei confronti di Nicola“.

Al tempo la donna parlò anche di Miriana Trevisan e non ha mai accettato la frequentazione che era nata con suo figlio:

Io difendo Nicola, come lo sta facendo tantissima gente qui fuori. Miriana Trevisan è entrata al Grande Fratello in cerca di una visibilità, e questo è assolutamente legittimo. I reality servono anche per questo, ma non per offendere. Un personaggio pubblico deve essere consapevole della responsabilità e dell’esempio che rappresenta per chi è fuori dalla Casa. Nicola sta vivendo il Gf come un’esperienza di vita, che lo aiuti a risolvere i suoi problemi che già conosciamo. Lui sta rivendicando il suo diritto di essere un uomo con la sua dignità, che non è un prerogativa solo femminile. Non vuole essere un giocattolo. Perché sì, anche gli uomini vengono usati, non soltanto le donne.