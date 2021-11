GF Vip: pianti e urla di dolore, la regia taglia l’audio e le immagini

Ogni anno al GF Vip, il famoso reality show condotto dall’apprezzatissimo Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, abbiamo assistito a malesseri e malori da parte degli inquilini. Anche in questa edizione non sono affatto mancati. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto poche ore fa.

Fonte Studio GF Vip

Mentre la regia indugiava su Soleil Sorge che si stava a truccarsi si sono sentiti dei rumori strani nelle vicinanze. In realtà qualcuno ha gridato la frase “mi sto sentendo male” da un’altra stanza. La giovane influencer si è precipitata a cercare di soccorrere la malcapitata. Le ultime parole prima che la regia interrompesse l’audio sono state pronunciate da una preoccupata Katia Ricciarelli: “Ma stai scherzando? Ma che è successo?”.

A quanto pare le urla erano di Clarissa Selassié che avrebbe avuto un malore in bagno. Secondo i più attenti osservatori del web la principessa sarebbe svenuta in bagno da sola e poi avrebbe chiamato aiuto. In ogni caso l’allarme sembra rientrato con Clarissa che dopo il malore è andata a riposare un po’ a letto. Ieri sera è avvenuta un’altra cosa che ha riguardato le sorelle Selassié.

Infatti dopo cena Clarissa e Lulù hanno avuto un confronto molto acceso. Motivo del contendere i continui lamenti della più piccola delle tre riguardo il cibo. Lulù molto spesso si è lamentata del cibo che quasi mai è di suo gradimento. Subito si è arrivati allo scontro, al punto di richiamare l’attenzione della terza sorella Jessica Selassié.

Un profilo Instagram che da spesso delle anticipazioni sul GF Vip, ha detto che ci sarebbe stato un vero e proprio crollo delle principesse. Poi ha predetto un litigio furioso tra le tre. Possibile a questo punto che le nobili possano partecipare anche come tre personaggi separati. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi di questa vicenda.