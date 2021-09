Sin dal suo ingresso al GF Vip, Katia Ricciarelli è stata messa in discussione dai più fedeli telespettatori del programma. Molti, infatti, hanno considerato l’artista una ‘madre badessa’ per le parole rivolte nei confronti di alcuni concorrenti. In queste ultime ore la gieffina si è resa protagonista di un piccolo incidente che si è verificato nel giardino della casa più spiata d’Italia.

Senza ombra di dubbio Katia Ricciarelli sta dimostrando di essere uno dei protagonisti indiscussi di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. La gieffina in queste ore è stata protagonista di una piccola gaffe avvenuta in giardino. Katia, infatti, è caduta dalla sedia, ribaltandosi.

Fortunatamente non c’è stato nessun danno per la cantante lirica e l’episodio ha scatenato sorrisi tra gli inquilini della casa e tra il popolo del web. Ovviamente, in seguito alla caduta, Katia Ricciarelli è stata prontamente soccorsa dai suoi compagni di avventura.

GF Vip, Katia Ricciarelli cade dalla sedia in giardino

Uscita in giardino per prendere un po’ di fresco, l’artista lirica si è resa protagonista di una brutta disavventura. Il momento di relax di Katia Ricciarelli, infatti, è stato rovinato da una caduta dalla sedia. Tempestivamente Nicola Pisu e Aldo Montano sono giunti in soccorso della donna, aiutandola a rialzarsi.

Anche se la concorrente del GF Vip non ha riportato alcun danno, ha reagito alla caduta con queste parole:

Uh Signore, ma chi è lo str**zo che ha messo così questa sedia?

Ovviamente il video ha fatto il giro del web scatenando non pochi sorrisi tra il popolo della rete.

Nonostante la sedia sulla quale era seduta Katia Ricciarelli si sia ribaltata, la gieffina non ha riportato alcun danno. Una brutta disavventura, dunque, che ha contribuito a scatenare sorrisi tra gli inquilini della casa più spiata d’Italia e tra il popolo del web.

