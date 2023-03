GF Vip, Pier Silvio Berlusconi furioso con i concorrenti: la decisione drastica non è passata inosservata

Il Grande Fratello Vip non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore sta circolando sulle pagine dei principali giornali di gossip una notizia che riguarda proprio il reality condotto da Alfonso Signorini. Stando alle indiscrezioni, pare che Pier Silvio Berlusconi abbia deciso di non mandare in onda la replica del puntata del Grande Fratello Vip su La5 per via della troppa volgarità dei concorrenti.

Questa settimana la replica dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip su La5 non è andata in onda. A lanciare lo scoop su quanto sta succedendo in casa Mediaset è stato ‘Il Fatto Quotidiano.’ Stando pubblicato dal noto giornale, pare che la decisione sia stata presa da Pier Silvio Berlusconi.

Pier Silvio Berlusconi una furia contro l’intero cast del Grande Fratello Vip. Da qui, dunque, la drastica decisione dell‘amministratore delegato di Mediaset di non mandare in onda la replica della puntata del reality su La5 (sostituita con il film Un’ottima annata).

Stando a quanto rivelato dal noto giornale, pare che l’eccessivo uso di volgarità e parolacce abbiano mandato su tutte le furie il compagno di Silvia Toffanin, costringendolo dunque a prendere questa drastica decisione. Ma non è finita qui.

Pare infatti che il padrone di casa Alfonso Signorini sia d’accordo con il pensiero di Pier Silvio. Fonti vicine al programma hanno riferito che l’amministratore delegato Mediaset e il conduttore si siano sentiti per parlare di questo problema.

C’è da dire che prima di mettere in atto la decisione presa, sono stati molti i richiami fatti ai concorrenti del Grande Fratello Vip affinché cambiassero atteggiamento nei confronti del pubblico. A quanto pare, però, il messaggio non è stato recepito. Da qui la decisione di Pier Silvio di non mandare in onda la replica dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 su La5.