GF Vip: Pierpaolo Pretelli attacca Tommaso Zorzi

Il GF Vip ha fatto davvero la fortuna di alcuni dei partecipanti di quest’anno, che ne hanno guadagnato una visibilità stratosferica. Le interviste si moltiplicano, così come le chiacchiere. Pierpaolo Pretelli, in un’intervista a SuperGuida Tv, ha destato non poche polemiche parlando di Tommaso Zorzi.

Le parole dell’ex velino non sono state particolarmente gentili. Ecco cosa ha detto: “I più strateghi sono stati Dayane e Tommaso. Lui penso sia stato un concorrente ideale per questo gioco perché ha creato sempre le dinamiche. Tommaso è una persona che riesce a scindere i sentimenti dal gioco, è cinico. Basta pensare che ha nominato Stefania, che è la sua migliore amica, Maria Teresa e Francesco. Io non l’avrei mai fatto”.

Nonostante le incomprensioni e le liti di Zorzi con la sua fidanzata Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli ha dichiarato di sperare di poter avere: “un rapporto più sereno” con Tommaso e, forse, anche riuscire a: “ trovare un punto di incontro con Giulia”. Insomma, niente di troppo offensivo, ma a fare scalpore è stata la risposta di Zorzi. Infatti, pare che l’influencer milanese abbia completamente asfaltato Pierpaolo a Clubhouse, usando una sufficienza disarmante.

Gli è stato chiesto: “cosa ne pensi di Pier?” e Tommy ha semplicemente risposto “andiamo avanti…”, senza troppi commenti o giri di parole. Sembra chiaro che tra i due finalisti del GF Vip non corra buon sangue, ma di certo non ci sono mai stati litigi né sono partiti insulti tra i due.

Pretelli, per di più, a SuperGuidaTv ha accennato ad una possibilità di far parte del cast di Striscia la Notizia di Antonio Ricci. Ecco cosa ha detto: “Me e Tommaso Zorzi dietro al bancone di Striscia? Volerei nell’iperuranio, come dice Selvaggia Roma. A parte tutto: credo che non mancherebbe lo show. Sia io che Tommy siamo persone a cui piace divertirsi e anche prendersi un po’ in giro. Anzi, guarda: facciamo un appello ad Antonio Ricci, che magari ce casca!”