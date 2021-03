GF Vip: Pierpaolo Pretelli difende Giulia dalle accuse della Collovati: “Dovrebbe scusarsi per i termini utilizzati”

A Live-Non è la D’Urso, tutti i protagonisti del GF Vip si stanno susseguendo come ospiti. Dopo Giulia Salemi, era impensabile non arrivasse il momento anche per Pierpaolo Pretelli di sedere nel salotto del talk show. Giulia era stata presa di mira da tutti gli opinionisti, che l’hanno fortemente criticata. Caterina Collovati l’aveva addirittura accusata di aver cercato di sedurre suo marito Fulvio e le aveva anche detto una frase abbastanza forte: “Una volta, due volte, alla terza si prendono delle botte”.

Ovviamente, a distanza di una settimana, presentatasi l’occasione Pierpaolo non ha indugiato a prendere le difese della sua amata. “Avvicinarsi agli uomini sposati è una cosa indegna, non si fa. Una volta, due volte, alla terza si prendono delle botte. Alla terza ti picchia qualcuno” queste le pesanti accuse della Collovati, che aveva anche posto l’accento sulle accuse di stampo simile che Elisabetta Gregoraci aveva fatto all’influencer. Per fortuna Pierpaolo è un galantuomo e prende le parti della sua metà: “Vorrei che chiedesse scusa a Giulia per le parole che ha detto, per i termini pochi carini utilizzati, tipi picchiare, menare. Da una paladina per i diritti delle donne poi non me lo aspetto…”.

Parole abbastanza pungenti quelle di Pierpaolo, che hanno di certo zittito Caterina. Ma ecco che subito si fa strada un tema pungente per l’ex velino. Abraham Garcia, l’ex storico di Giulia, aveva diverso tempo fa preso parte al talk show di Barbara d’Urso con lo scopo di avere un confronto con la sua ex. Il ragazzo spiega che, almeno per lui, la passione non è mai venuta meno. Ma Giulia non è sulla stessa lunghezza d’onda del modello. Anzi, una volta fuori dalla casa sembra non aver raccolto minimamente le provocazioni lanciate da Abraham.

Pretelli non sembra affatto preoccupato al riguardo: “Non so cosa ci sia stato tra loro, ma sono passati 4 anni” dice serenamente l’ex velino, aggiungendo: “Se la ama ancora sono problemi suoi. Ci sono miliardi di persone, quindi spero che lui si possa innamorate come ci siamo innamorati io e Giulia”. Ma le note dolenti non sono finite qui per Pretelli. Come sappiamo, nel corso del GF Vip Pier si è duramente scontrato in più occasioni con gran parte della sua famiglia. In particolare, la lite è avvenuta tra Pierpaolo da una parte e sua madre e suo fratello dall’altra. Pretelli spiega di aver sofferto per il pesante giudizio che la sua famiglia stava dando alle sue scelte sentimentali.

La paura dell’ex velino è che tali critiche potessero interferire con il suo percorso televisivo. A quanto pare, però, ormai il peggio sarebbe passato, risolvendosi per il meglio almeno per quanto riguarda il rapporto con suo fratello, Giulio (che presto sarà anche padre). Eppure, cone spiega lo stesso Pier, non è ancora tutto rose e fiori. Ci sono ancora molti conti in sospeso nella famiglia Pierpaolo Pretelli, come dice lo stesso ex gieffino. “Avevo chiesto a mio fratello di tutelarmi qualora venisse in televisione, con mia madre devo chiarire ancora qualcosa”. Speriamo che tutto si risolva per il meglio e che Giulia venga finalmente accettata in casa Pretelli.