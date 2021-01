GF Vip: Pierpaolo Pretelli fa un’importante promessa a Giulia Salemi

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono la coppia più discussa del GF Vip, sia dentro che fuori dalla casa. Sono molti quelli che pensano si tratti di una relazione fittizia o comunque raffazzonata, e che tra i due non esista un sentimento vero. Molti altri, però, stanno sognando insieme a loro e vedono l’impegno che entrambi stanno mettendo in questa relazione.

Non dimentichiamo, comunque, che Pretelli sta sfidando la sua famiglia e sta andando contro sua madre, per coltivare quello che sta nascendo con Giulia. Già questi lascia intendere che lui sia molto preso. Durante la notte di lunedì, Pierpaolo ha aperto il suo cuore a Giulia, facendole una splendida promessa. I due si stavano scambiando tenerezze quando Pretelli ha iniziato un discorso sul futuro, ed ha promesso a Giulia che, semmai avrà un posto in finale, lo cederà a lei, in un gesto d’amore.

Per Pierpaolo questo è il modo migliore di dimostrare quanto siano serie le sue intenzioni.

“Ok che quello che ho scritto non era nulla di che. Mi sono vergognato e in confessionale ho detto delle cose molto belle su di te. Non so se posso dirtele. Sarebbe più bella la sorpresa. Ho solo timore che non te le facciano vedere con le clip. Però ho fatto una cosa che sono sicuro apprezzerai. Ti piacerà, posso dirti questo. Ok, te lo dico. Ho detto che per come sono fatto io fuori, nella vita di coppia, a me piace sorprendere. Quindi da qualcosa di materiale a dei gesti che possono sorprendere la donna che ho vicino. Siccome qui non posso farti delle sorprese o regalarti qualcosa, ho pensato ad altro“.

Ha detto Pretelli, che subito dopo ha rivelato la sua sorpresa: “A loro ho detto che se avrò occasione in qualche modo di avere la finale, la regalo a te. Questo per dimostrati che ci tengo”. E poi Pierpaolo parla del futuro, e spiega la sua sicurezza sul loro rapporto, che continuerà florido e roseo dopo la fine del GF Vip.

“Come promessa che fuori da qui avremo un seguito, che noi avremo un futuro. Io lo sento che c’è, ma non dipende solo da me”, con queste parole Pretelli ha concluso la sua dichiarazione d’amore. Giulia Salemi, dopo aver sentito queste parole, non ha potuto far altro che baciare con passione il suo amato. Chissà come prenderà questa notizia la madre di Pierpaolo, che è sempre stata contraria alla relazione.