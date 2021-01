GF Vip, Pierpaolo Pretelli in crisi: “Forse avremmo dovuto aspettare”

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi affrontano la loro prima crisi di coppia nella casa del GF Vip. Pretelli ha trascorso un’ora nel confessionale, al telefono con la psicologa. La chiacchierata deve essere stata decisamente pesante, dato che l’ex velino ne è uscito praticamente sconvolto. Giulia, con gli occhi dell’amore, ha subito notato che il suo Pierpaolo non era in grande forma, ed ha chiesto spiegazioni: “Che è successo?” Chiede preoccupata.

Ma Pierpaolo è in palese disagio e preferisce stare un po’ per conto suo. Dopo aver rimuginato per bene, finalmente Pretelli decide di parlare con Giulia, che è ancora lì ad aspettare notizie. Come un fiume in piena, il ragazzo rivela tutti i suoi dubbi. Ed è lì che è iniziata la crisi, che li ha quasi portati al primo litigio di coppia. Nella sauna del GF Vip, i due hanno fatto un discorso carico di dubbi e interrogativi.

Pierpaolo è palesemente indeciso e frustrato e rivela: “A parere dei nostri inquilini, sono stato troppo affrettato con te dopo Elisabetta“. Poi Pierpaolo chiede l’opinione della sua Giulia: “Secondo te il mio agire è stato troppo istintivo e avrei dovuto dare più importanza a quello che c’è tra noi?”. Ma la Salemi inizia ad infastidirsi. Il dietro front di Pretelli l’ha mandata su tutte le furie, ma è riuscita comunque a mantenere una parvenza di calma.

“Il tuo comportamento è stato istintivo quanto il mio”, la Salemi cerca di chiudere la conversazione con queste poche e stizzite parole. Ma Pierpaolo vuole giocare col fuoco e incalza: “Forse avremmo dovuto aspettare di più, per darci il tempo di valorizzare il nostro rapporto“. Giulia Salemi, nonostante sia evidentemente abbattuta da questi discorsi, evita comunque lo scontro. Anzi, l’influencer cerca di placare gli animi, sussurrando al suo adorato tenere parole. Un splendida dichiarazione d’amore smisurato: “Per me è andata come doveva andare. Mi sono lasciata andare perché so chi ho davanti. Sapendo tutto quello che questo rapporto più scatenare al di fuori… Mi dispiace per la tua famiglia, evidentemente non è bastato per fare breccia su di loro, ma io ho fatto il massimo. Basterà a te, spero”.

Le parole di Giulia sembrano aver avuto l’effetto desiderata e, vedendo che piano piano la calma sta tornando tra i due, la ragazza continua con la sua serenata: “Io ho sempre trovato una lunghissima lista di difetti negli uomini che ho frequentato, pensavo sempre di essere io il problema. Con te i problemi non esistono. Magia? No io lo chiamo altro. Per questo mi sono lasciata andare con te. Perché ci vedo un futuro. Per me non hai sbagliato nulla”. Giulia sembra davvero persa per Pierpaolo Pretelli.