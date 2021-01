Ariadna Romero su Pierpaolo Pretelli: ecco cosa è stato disposto a fare per un po’ di stabilità

Ariadna Romero ha raccontato in un'intervista i sacrifici fatti da Pierpaolo Pretelli per il loro figlio

L’affetto può continuare, anche dopo la fine di una storia d’amore importante: Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero ne sono una splendida dimostrazione. Lo confermano le dichiarazioni concesse dalla cubana a proposito della relazione con il padre di suo figlio Leonardo.

Pierpaolo Pretelli: sacrifici da genitore

Contattata dal settimanale Chi, la Romero ha dipinto un bellissimo ritratto di Pierpaolo Pretelli, scendendo nei particolari circa cosa abbia fatto l’ex velino per lei e per la loro famiglia. Si è dato parecchio. Con Leo in arrivo non lavorava e, per avere un po’ di stabilità, lui ha accettato l’impiego di cameriere.

Prova da uomo

Non sa se sarà contento che ne parli, ma secondo Ariadna dovrebbe. Lui allora aveva già avuto l’esperienza a Striscia la Notizia e si ritrovava, magari, a servire ai tavoli quelli che lo avevano visto in televisione: si è comportato da uomo e quando rientrava – ha proseguito la Romero – gli faceva sempre trovare qualcosa per comunicargli che sia lei sia il piccolo lo amavano, lo amano.

Ariadna rammenta il periodo in cui la love story tra lei e Pierpaolo Pretelli è giunta al termine. I mesi successivi alla rottura erano un grumo di sofferenza e di rabbia, puro rancore.

Forte e piena di coraggio

Ma poi, passati due mesi, ha imparato ad accettare quanto le succedeva. E il mondo è cambiato. Aveva smesso di dormire e stava sempre male, finché non ha ritrovato la luce. Con il suo bimbo fra le braccia, Ariadna Romero si è sentita forte e piena di coraggio.

Elisabetta Gregoraci tirava fuori il meglio di Pierpaolo Pretelli

Sulla storia tra Pierpaolo e Giulia Salemi, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ammette di aver nutrito un debole per Elisabetta Gregoraci: tirava fuori il meglio di lui. La Salemi ha una diversa età e, mancandole l’esperienza, le mancano certe accortezze. Comunque ciò non significa che non vada bene. Sono decisioni di Pretelli, ha concluso la modella.