Nella casa del GF vip stanno cambiando gli equilibri. Nella giornata di ieri, abbiamo assistito a una furiosa litigata tra Selvaggi Roma e Elisabetta Gregoraci. A tal proposito, Pierpaolo Pretelli pare abbia deciso di fare un passo indietro. Dopo la litigata tra le due ragazze, l’ex di Briatore ha accusato Pretelli di essere un uomo senza attributi.

La Gregoraci è rimasta delusa dal suo amico speciale perché, a suo dire, non ha preso le sue difese con la nuova arrivata. Nella notte, l’ex velino, lontano da orecchie indiscrete si lascia andare a uno sfogo interminabile con i suoi amici del cuore Andrea Zelletta e Enock.

“Un mese fa, una parola come uomo senza attributi mi avrebbe fatto più male. Oggi, quello che provavo e che speravo nascesse sta svanendo, sta andando via. L’avrete notato che la cerco sempre meno, ci abbracciamo sempre meno perché ho decelerato. Mi fa male perché le voglio bene e ci rimango di mer**, ma me la vivo meglio. In 10/15 giorni sono cambiato. Venerdì chiarisco tutto”, questa è solo una piccola parte del suo sfogo.