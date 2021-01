GF Vip, Pierpaolo Pretelli rivela a Giulia Salemi: “Mio figlio è tutto”

Più passano i giorni nel GF Vip, più la coppia Pretelli-Salemi sembra affiatata e unita. Dopo le prime incertezze e le molte critiche, ormai la coppia sembra ben più che avviata, e cominciano ad affrontare temi importanti. La scorsa notte, infatti, sembra sia stata il momento delle confessioni per entrambi.

I due si sono lasciati andare ad un romanticismo sfrenati che subito ha mandato in visibilio i telespettatori. A riportare le loro tenere parole è blogtivvu.com. Giulia ha iniziato confessando a Pierpaolo i suoi sentimenti: “Forse non ho mai trovato nessuno come te. Ero molto scettica all’inizio, ma poi ti ho conosciuto, tu sei vero”.

Pierpaolo è concorde con Giulia, e spiega che il suo carattere lo porta ad essere una persona limpida, senza segreti. Pierpaolo ci tiene al rispetto e alla fiducia, e per questo non vuole tenere segreti. La Salemi, allora, decide di lasciarsi trasportare dal momento, e confida a Pretelli i suoi dubbi e anche le sue aspettative. “Ho molta fiducia per il futuro, spero che nulla cambi una volta fuori”, dice Giulia, e Pretelli non può che rassicurarla. Le sue parole sono state dolci e comprensive: “So che tu saprai prendermi anche fuori”.

Poi Pierpaolo spiega di avere questa sicurezza proprio perché sa che tra loro c’è una forte intesa, e tanti interessi in comune. Ma le tenerezze di Pierpaolo non sono finite qui. Il ragazzo, durante la notte nel GF Vip, ha dedicato a Giulia delle bellissime e commoventi parole. Petrelli, ovviamente, ha a cuore il bene di suo figlio sopra ogni cosa, ma è sicuro che Giulia non si sentirebbe per questo trascurata: “Io ti darei tanto comunque a prescindere dall’amore che darò a mio figlio che è una cosa a parte e quello devo essere io bravo a fartelo capire secondo me, no?”

“Spero che le mie sensazioni e il mio istinto non mi abbiano fatto sbagliare nella scelta che ho fatto perché so chi ho di fronte e lo sento anche dagli abbracci… da tutto, a volte non serve nemmeno parlare”. Pretelli è molto preso, e queste parole lo dimostrano senza dubbio. Infine, Pierpaolo spiega a Giulia Salemi quello che lui cerca, e che lei riesce a dargli: “Ho bisogno di amore e di sentirmi importante per qualcuno, nient’altro”.