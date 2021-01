Paura al GF Vip, Giulia Salemi spaventata cerca di scappare

Il brutto tempo che ha recentemente colpito la penisola si è abbattuto pure sulla Casa del Grande Fratello Vip 5. E Giulia Salemi ne è rimasta terrorizzata! La paura ha preso il sopravvento su tanti dei concorrenti del reality show di Canale 5, ma, tra tutti, è emersa la reazione dell’influencer italo-persiana.

Un violento nubifragio scuote Giulia Salemi

Nella serata di ieri, venerdì 22 gennaio, un violento nubifragio ha travolto Roma e la villetta che accoglie i famosi inquilini della quinta edizione del fortunato programma Mediaset, affidato nella conduzione ad Alfonso Signorini.

Fulmini e saette

I disagi affrontati dai gieffini sono stati molteplici e notevole è stata la preoccupazione avvertita a causa dell’acqua, dei lampi e dei tuoni. In particolare, il brusco scoppio del temporale ha colto di sorpresa e suscitato agitazione in Giulia Salemi. In quel momento la giovane star del web stava amabilmente chiacchierando in veranda con Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne.

Difatti, la bomba d’acqua e la grandine riversatasi sulla Città Eterna ha provocato infiltrazioni nel loft di Cinecittà proprio in veranda, dove si trovavano Zelletta e la Salemi. Notando le infiltrazioni, i due hanno provato a barricarsi in casa per avvisare i compagni di avventura, intenti a scegliere le mise da indossare per la sfilata Fashion samurai night, prevista per la serata di oggi, sabato 23 gennaio 2021.

Impetuosa raffica di vento

In tale frangente, inoltre, un’impetuosa raffica di vento ha spalancato una delle porte della veranda. Le condizioni meteorologiche non erano, insomma, delle più serene. Spaventata Giulia Salemi ha avvertito il fidanzato di Natalia Paragoni che si stava bagnando, e che l’acqua entrava.

Giulia Salemi in preda al panico

In preda al panico, ha suggerito di scappare. Temeva crollasse qualcosa. In soccorso dell’ex di Francesco Monte è intervenuto il suo prode cavaliere, Pierpaolo Pretelli, pronto ad assicurarle che non sarebbe crollato niente, si sarebbero solamente bagnati.