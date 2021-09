Nemmeno il tempo di iniziare che già sono scoppiate le polemiche nella casa del GF Vip per una presunta bestemmia detta da una concorrente. Sono passate poche ore dalla fine della prima puntata, è notte fonda e Soleil Sorge è seduta su un lettino in giardino insieme ad altri concorrenti e cerca le sigarette.

Non le trova e a quel punto inizia a pronunciare una frase che ha tutta l’aria di essere l’incipit di una bestemmia. L’influencer nata a Los Angeles però se ne accorge e fa appena in tempo a non pronunciarla. Peccato che il mondo dei social non le ha dato scampo e sono in molti a chiedere già una squalifica per lei. In tanti credono invece che la frase non sia stata detta interamente e che quindi non debba essere squalificata.

Per saperlo bisognerà attendere la prossima puntata del GF Vip che andrà in onda venerdì 17 Settembre per capire se la produzione prenderà dei provvedimenti o meno. Alfonso Signorini prima della partenza del programma era stato chiaro: quest’anno ci saranno maglie un po’ più larghe a riguardo le squalifiche.

GF Vip più elastico quest’anno sulle squalifiche

“C’è l’esigenza di essere più elastici nei confronti del politicamente scorretto. Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione. Non significa ‘liberi tutti’, ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata” – le parole del conduttore che aveva comunque specificato: “Le bestemmie però saranno sempre punite”. Vedremo la decisione degli autori.

Soleil che in meno di 24 ore ha fatto già parlare tanto. La giovane già in puntata si era resa protagonista di un diverbio con Raffaella Fico con cui non scorre buon sangue.

Le due si erano punzecchiate sin dal loro ingresso, ma quando Soleil ha deciso di nominarla, Raffaella ha sbottato. Soleil l’ha stoppata con un perentorio “Bye Bit***” che ha scatenato polemiche.