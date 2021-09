Prima scintille nella casa del Grande Fratello Vip già durante la prima puntata. Protagoniste Raffaella Fico e Soleil Sorge. Le due hanno dimostrato di non avere simpatia reciproca e si sono già stuzzicate ieri sera. La convivenza si prospetta davvero turbolenta. Il tutto è partito già al momento dell’ingresso in casa di Soleil. Se Raffaella aveva abbozzato il gesto del saluto, l’influencer ha risposto in modo molto freddo.

Poco dopo è arrivato il momento delle nomination e tutto è precipitato quando Soleil ha fatto il nome della Fico. “Voto lei perché tu Alfonso hai detto che prima mi ha guardato strano” – ha detto la bionda concorrente al conduttore del programma per motivare la sua scelta. Poche parole che come una scintilla hanno scatenato la polemica. La Fico ha ribattuto dicendo: “Prima di entrare qui, mi era antipatica, poi però dopo averla vista nella Casa mi ero persino ricreduta, forse mi sbagliavo”.

Ma Soleil Sorge ha risposto con un “Bye Bich”, ovvero “Ciao St**nza”. Una frase che non è affatto piaciuta alla Fico: “Per fortuna che tra donne bisogna essere solidali, non mi sembra carino dire certe cose davanti a tutti. È perfida”.

Nonostante il tentativo di protesta di Raffaella dallo studio hanno fatto orecchio da mercante fingendo di non aver sentito nulla e così la polemica è terminata lì. Ma siamo sicuri che la convivenza non sarà per nulla semplice tra le due.

Alfonso Signorini alla vigilia aveva annunciato che questa edizione sarebbe stata all’insegna della tolleranza. Quindi niente più squalifiche al minimo errore, ma soltanto se ci sarà l’intenzione delle brutte parole. “Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione. Non significa Liberi tutti ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata” – aveva detto il conduttore.