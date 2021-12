Ogni anno il GF Vip, il popolare reality show condotto con grande maestria da Alfonso signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci ha fatto conoscere meglio molti Vip. In questa stagione molti personaggi si sono messi in gioco nella casa. Uno dei più amati è senz’altro Davide Silvestri. Il ragazzo è apprezzato per il suo carattere schietto e sincero.

Fonte Studio GF Vip

I suoi modi sono veramente apprezzati, la volontà di metterci sempre la faccia ha fatto si che spesso sia immune. Il suo inizio dentro la casa del GF Vip però non è stato dei più semplici. Davide infatti la prima settimana era stato nominato e non aveva affatto preso bene questa cosa. Non riusciva ad integrarsi e aveva paura di essere visto solamente come il un ragazzo simpatico. Poi ha cominciato a legarsi sempre più a due personaggi molto amati, Soleil Sorge e Alex Belli.

Da quel momento è uscito fuori il suo carattere e tutta la sua verve diventando tra i più amati. Ora però la sua esperienza al GF Vip potrebbe essere giunta al capolinea. Davide infatti starebbe pensando di lasciare la casa. Come tutti sappiamo questa edizione doveva finire a metà dicembre e invece continuerà fino a marzo del nuovo anno. Questa notizia ha destabilizzato molti concorrenti. Più di qualcuno starebbe pensando di lasciare il gioco prima della fine.

Davide Silvestri durante una chiacchierata con Francesca Cipriani si è detto spento, incapace di dare altro al pubblico. Il ragazzo ha però affermato, a ragione, di non essersi mai risparmiato. Difatti ha sempre avuto il coraggio di dire la sua, e soprattutto ha manifestato i suoi sentimenti per la fidanzata davanti ai telespettatori. Inoltre si è raccontato molto, parlando anche delle difficoltà avute dopo aver smesso di recitare.

Davide infatti è tornato a fare l’operaio con il padre e in seguito ha cominciato a produrre birra con il cugino Kekko Silvestre dei Modà. Durante la chiacchierata con la Cipriani ha detto di voler tornare dalla sua famiglia e di voler lasciare il suo posto a qualcuno che può ancora dare tanto al programma. Non ci resta che attendere le prossime puntate per vedere se Davide Silvestri e altri Vip lasceranno la casa o resteranno fino alla fine a marzo.