Alfonso Signorini ha annunciato che il GF Vip terminerà a febbraio e non più agli inizi di dicembre come previsto inizialmente

Nonostante il Gf Vip non stia proprio registrando ascolti record, l’intenzione è quella di prolungare la durata del reality che inizialmente era previsto in chiusura gli inizi di dicembre. L’annuncio ormai ufficiale è stato dato da Alfonso Signorini nel consueto appuntamento con CasaChi annunciando che probabilmente già nella puntata di questa sera il conduttore lo comunicherà ai ragazzi in casa.

Fonte: Mediaset

E c’è molta curiosità e preoccupazione nel capire come i vipponi prenderanno questa comunicazione di dover trascorrere il natale e il capodanno lontano dalle proprie famiglie soprattutto in un periodo storico difficile come quello che stiamo vivendo.

“Il difficile, e lo faremo entro la fine della settimana quindi questa sera, sarà quello di comunicare ai concorrenti che il programma si prolunga di altri due mesi. Io non so quali saranno le loro reazioni perché naturalmente chiederemo ai concorrenti di passare Natale e Capodanno nella casa e comunicheremo che finirà alle prime settimane di febbraio. Io non so come reagiranno a questa notizia. Questo è un grande punto di domanda. Per la mia incolumità psicofisica spero non lo allunghino oltre” – ha detto Signorini.

GF Vip: come la prenderà la Gregoraci?

Già alcune settimane fa quando Paolo Brosio entrò nella casa e svelò che probabilmente il reality sarebbe terminato a febbraio, alcuni concorrenti non la presero bene. Prima su tutte Elisabetta Gregoraci che commentò:

“Io me ne vado prima, Natale lo devo passare con mio figlio. Io sono mamma, ho un figlio, devo tornare a casa” – disse la showgirl calabrese mamma del piccolo Nathan.

Fonte: Mediaset

Staremo a vedere questa sera come sarà la reazione sia della Gregoraci che degli altri coinquilini. In particolare quelli che sono entrati per primi nella casa e che sono ormai rinchiusi da 66 giorni. Con la chiusura del reality a febbraio si supereranno i 100 giorni di permanenza. Un record per la storia del reality più longevo della televisione italiana.