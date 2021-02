GF Vip, Pupo schernisce Andrea Zenga: “Uscito dalla casa hai un padre e una fidanzata”

La diretta del GF Vip che va in onda lunedì è sempre un susseguirsi di retroscena e divertenti scambi di battute. La puntata di ieri in particolare ha avuto molti momenti che hanno tenuto il pubblico incollato allo schermo. Prima la dichiarazione d’amore di Dayane Mello verso Rosalinda Cannavò che, invece, ha stretto un forte legame con Andrea Zenga. La modella aveva già in varie occasioni lasciato intendere di provare dei sentimenti verso l’attrice.

Evidentemente questi sentimento è cresciuto al punto da portare la modella a confessare tutto in diretta, in una sorta di coming out. Eppure nelle settimane addietro c’era stata una forte rottura tra le due ragazze, proprio causato dal repentino e costante avvicinamento tra Rosalinda e il figlio di Walter Zenga. I due piccioncini si erano scambiati dolci confessioni ed effusioni sotto le lenzuola, fino ad arrivare al bacio. Rosalinda ha confessato di non essersi accorta subito del sentimento della modella e si è scusata: “Mi dispiace se non sono riuscita a corrispondere e a non capire quello che volevi farmi capire. Io in qualche modo ti ho amato e ti amo“.

Dayane, invece, ha presto troncato il discorso, fermando il discorso di Rosalinda sul nascere: “Non dire niente, ricorda che ho mia figlia che mi guarda“. Le ultime parole della Mello hanno evidenziato quando, indipendentemente dall’esito, ‘è sempre bello innamorarsi’. Come ci si può ben immaginare, Andrea Zenga, sentendo queste parole, è sembrato molto imbarazzato e non ha proferito parola. Andrea, ovviamente, ancora non sa che sta per uscire dalla casa. Zenga, a ben pensarci, ha iniziato a dimostrare il suo affetto per Rosalinda Cannavò prima che lei decidesse di mettere da parte la sua relazione con Giuliano.

L’inizio del rapporto tra i due, d’altro canto, è iniziato proprio per mano dell’attrice, che ha scritto un bigliettino ad Andrea quando lui aveva da poco incontrato il padre Walter. Intanto, Zenga aveva iniziato a confidarsi con gli altri inquilini della casa del GF Vip, dicendo: “Qui non passi dalla conoscenza all’essere coppia, qua diventi subito coppia e questa cosa l’ho un po’ subita. Ma un programma televisivo è cosi. Le basi ci sono tutte. Dopo la mia ex non mi era mai piaciuto nessuno, ma con lei è diverso, questo trasporto era da tanto che non lo sentivo”.

L’opinionista del programma, Pupo, ha voluto dire la sua. Il cantante ha preso in giro Zenga con il suo fare sarcastico: “Uscirai dalla casa con un padre, una fidanzata e poi andrai a Dubai”. Insomma una bella stoccata. Chissà come andrà il rapporto tra Adua e Zenga? Dovremo aspettare ancora poco per saperlo.