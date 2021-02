GF Vip, Rosalinda Cannavò in lacrime: “Voglio andare via. Questo è troppo”

Dentro la casa del GF Vip è tempo di crisi. Rosalinda Cannavò è disperata: “Voglio andare via, tutto ha un limite”. L’attrice è scoppiata in un pianto a dirotto e non è la prima volta questa settimana. Tutto è iniziato con Dayane Mello che ha preso la decisione di allontanarsi dalla Cannavò una volta per tutte. La modella la accusa di stare tramando una strategia, sfruttando la storia d’amore con Andrea Zenga e Rosalinda non riesce proprio ad ignorare. Infatti, l’attrice si lamenta: “Ci tengo a quella persona, non ce la faccio più”.

Non è proprio una buona giornata per le ex amiche speciali, soprattutto dopo lo striscione che ha solcato i cieli di Cinecittà, rivolto proprio a Dayane. La modella ha avuto un bellissimo messaggio di incoraggiamento dai suoi fans, per il quale non ha nascosto di essere molto felice. Risaliva appena alla sera prima il duro attacco di Dayane verso Rosalinda, a cui ha dato senza mezzi termini della stratega. Per la modella brasiliana, la storia con Zenga all’interno del GF Vip, non è altro che una recita, messa su solo per restare ancora nella casa. Rosalinda, dal canto suo, piange in camera e si sfoga: “Sul mio conto vengono insinuate cose allucinanti. Ma io ci tengo a quella persona”.

E ancora, l’attrice spiega di essere stanca: “Tutto ha un limite, sono stanca e la situazione è difficile. Voglio andare a casa, non ce la faccio più”. Tommaso e Stefania cercano di farla ragionare e la spronano a non cadere nel tranello di Dayane: “Se una persona ti vuole bene non ti mette davanti ad una scelta. Prendine atto e decidi tu cosa vuoi da lei, non essere succube delle sue scelte”. Dayane, invece, non si fa scrupoli e continua a criticare l’ex amica: “Parla come una suora, fa tanto la timida, ma ha buttato una relazione per iniziarne un’altra”.

La modella, subito dopo, ha deciso di sfogarsi con Giulia Salemi e le ha spiegato di essere così arrabbiata soprattutto perché si è sentita come abbandonata da Rosalinda. L’amica l’avrebbe trascurata per dedicarsi ad altri rapporti nel GF Vip: “Mi sono sentita una m***a, non considerata, non importante”. A ben sentire le parole di Dayane, sembrerebbe proprio che la modella sia gelosa. Infatti, nello sfogo dice anche: “Adesso lei ha questo rapporto con lui. Non ci vediamo, non ci parliamo, cerca sempre lui. E poi non la vedo felice. Ho i miei dubbi su quello che è veramente, viste le sue scelte. Mi viene da pensare che non la conosco a sufficienza. Ci sono cose che non mi quadrano”.

Stefania Orlando, nel mentre, rende chiara la sua posizione, dopo aver imparato a non cedere alle accuse della modella brasiliana. Stefania, infatti, dopo aver visto le lacrime di Rosalinda, ha subito preso le sue parti. Durante una chiacchierata con Samantha De Grenet, la Orlando ha illustrato in modo univoco quello che pensa sulla situazione: “Dayane è un’egoista. Dovrebbe volere il suo bene, essere felice se lei è felice. È Dayane che si è allontanata, è stata una sua scelta”. Samantha cerca di smorzare i toni, dicendo: “Lei non comprende alcune scelte fatte da Rosi“. Ma Stefania Orlando non si sposta di un millimetro e ribadisce la sua opinione sulla Mello: “Ha palesemente detto che per lei è una strategia e sa perfettamente che poi lei ci rimane male”. Insomma, tutti iniziano ad essere contro tutti, ma alla finale non manca molto.