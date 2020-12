Come era stato annunciato, e come stiamo vedendo puntata dopo puntata GF Vip. Il primo ad entrare è stato Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip. Urtis sarebbe dovuto rimanere nella casa per appena una settimana, ma ha prolungato il suo soggiorno a data da destinarsi. Nella puntata di lunedì scorso, invece, è entrato uno dei personaggi più amati della tv italiana, nonché volto ben noto da Alfonso Signorini: Cristiano Malgioglio.

L’amatissimo vip era già stato ospite della casa nella terza edizione del reality, ed ora è pronto a rivoluzionare di nuovo lo show. Il suo ingresso è avvenuto dal Cucurio, da cui è arrivato dai suoi nuovi coinquilini, nel tentativo di sorprenderli. Entrando nel GF Vip, ha detto a tutti: “Vorrei che rimaneste in questa casa perché vi sta dando un successo incredibile”. Cristiano ha scambiato una chiacchiera con gli altri concorrenti e poi, spavaldo, ha improvvisato con loro un ballo a ritmo delle sue più belle canzoni.

Francesco Fredella, in un articolo su Libero, ha fatto un’altra rivelazione scottante: “Un altro super personaggio entra nella casa del GF Vip. Si tratta di Filippo Nardi, italo-inglese, ex concorrente del Gf e Isola dei famosi. Ma Nardi – che adesso gestisce un’agenzia di comunicazione ed eventi – ha un passato da dj. E sembra sia ancora conosciuto negli ambienti “discotecari” per la sua bravura”. Questo ha dato il via a una serie di voci di corridoio, che hanno fatto ripartire il totonome sul prossimo ingresso nel GF Vip.

A confermare tutto è lo stesso conduttore Alfonso Signorini, dando i nomi dei prossimi concorrenti a fare ingresso nella casa. I nomi che Alfonso ha fatto sono sconvolgenti: Ginevra, la sorella di Elettra Lamborghini, Samantha De Grenet, Carlotta Dell’Isola, Andrea Zenga, Filippo Nardi e Mario Ermito. Tra tutti, viene a galla anche il nome di Alex Di Giorgio, nuotatore che ha partecipato a ben due Olimpiadi: la prima nel 2012 a Londra in cui arrivò 10º, nonostante la giovane età (era appena 22enne). La seconda partecipazione è stata nel 2016 a Rio dei Janeiro, dove si è aggiudicato il 9º posto.

Alfonso lo ha descritto in questo modo: “Si tratta di un grandissimo sportivo, ma non nel senso che ama lo sport, ma lo fa a livello agonistico e non ha mai nascosto la sua omosessualità. Non sono molti gli sportivi che hanno fatto coming out”. Sembrava tutto confermato, ma all’ultimo è arrivata la disdetta come un fulmine a ciel sereno. Ad annunciarlo è stato il diretto interessato: “Ciao ragazzi, forse è giunto il momento di fare un po’ di chiarezza dopo tutti questi giorni. Oggi sarebbe dovuta iniziare la mia quarantena per partecipare al programma, ma purtroppo per motivi personali e lavorativi non potrò partecipare al Grande Fratello. Voglio ringraziare Alfonso Signorini e gli autori per avermi scelto, ma magari sarà per la prossima edizione. Chissà“.