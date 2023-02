GF Vip, quando ci sarà la finale? Alfonso Signorini svela la data

Ieri sera, lunedì 27 febbraio 2023, è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello Vip. Nel corso della diretta, Alfonso Signorini si è lasciato andare ad un’inaspettata confessione. Nel dettaglio, il direttore di “Chi Magazine” ha rivelato la data della finale del noto reality show. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Alfonso Signorini è senza freni al Grande Fratello Vip. La settima edizione del noto reality show in onda su canale 5 ha debuttato sul piccolo schermo il 19 settembre. Ormai sono trascorsi ben cinque mesi da quando i gieffini hanno fatto il loro primo ingresso nella casa più spiata D’Italia e in molti si chiedono quando scopriremo chi è il vincitore.

A soddisfare i più curiosi ci ha pensato lo stesso direttore di “Chi Magazine” nel corso della puntata andata in onda ieri, lunedì 27 febbraio. Dopo aver discusso vari episodi di cui si sono resi protagonisti i concorrenti, il presentatore si è lasciato andare ad un’inedita anticipazione.

Durante il collegamento con la casa più spiata D’Italia, in studio con Sonia Bruganelli e Orietta Berti, ha svelato ai vipponi, la data della finale del Grande Fratello Vip. Stando alle parole di Alfonso Signorini, la fine del noto reality show è più vicina di quanto i gieffini possono credere:

No, non pensate, manca davvero meno di quanto pensiate.

Proprio in questo preciso momento il direttore di “Chi Magazine” ha fatto sapere pubblicamente che, la finale del Grande Fratello Vip ci sarà il giorno 3 aprile 2023. In questa data, tutti i telespettatori italiani potranno finalmente scoprire chi sarà il vincitore o la vincitrice della settima edizione del noto reality show in onda su Canale 5. Nel frattempo, continuano a farsi sempre più interessanti le dinamiche tra i concorrenti all’interno della casa più spiata d’Italia.