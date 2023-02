Sonia Bruganelli indossa un look mozzafiato al GF Vip: ecco quanto costa

Senza alcuna ombra di dubbio, Sonia Bruganelli è uno dei personaggi televisivi più amati e chiacchierati nel mondo della televisione italiana. In occasione della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il giorno 23 febbraio 2023, la celebre opinionista ha indossato un look super lussuoso. Scopriamo insieme quanto costa.

Nel corso delle ultime ore, l’opinionista del Grande Fratello Vip è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa e questa volta a renderla protagonista di un gossip è stato i look sfoggia nella 36esima puntata del noto reality show.

Chi la segue, sa bene che Sonia Bruganelli è solita sfoggiare abiti e accessori di lusso. Mentre nel corso della scorsa puntata aveva optato per un abito rosso appartenente alla casa di moda Valentino, questa volta la moglie di Paolo Bonolis ha scelto un tubino originale.

Si tratta di un vestito firmato Alexander McQueen il quale è caratterizzato da una stampa Mushroom Spores nera, rossa e bianca e il tutto viene riscattato dai dettagli con zip sull’orlo. Questi ultimi, lo rendono ancora più particolare.

Tuttavia, tra i due capi possiamo notare una differenza di prezzo. Infatti, quello di Valentino ha un costo pari a 2.400 euro mentre per il tubino di Alexander McQueen, la Bruganelli ha sborsato ben 2.590 euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Sonia Bruganelli: il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip

Nella settima edizione del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli ricopre il ruolo di opinionista per la seconda volta. Mentre l’anno scorso, era affiancata da Adriana Volpe, quest’anno a farle compagnia c’è Orietta Berti con la quale sembra aver instaurato un bel rapporto di amicizia. Sebbene sia criticata dalla maggior parte dei telespettatori, la moglie di Paolo Bonolis è schietta e sincera nel giudicare gli atteggiamenti dei gieffini all’interno della casa più spiata d’Italia.