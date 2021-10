L’edizione di quest’anno del Gf Vip riserva diverse novità. Dopo le varie polemiche degli anni scorsi con conseguente squalifiche dei diretti interessati a causa di frasi poco consone diciamo al contesto televisivo, quest’anno gli autori hanno voluto modificare il regolamento. Alfonso Signorini in fase di presentazione del programma fu molto chiaro nel dire che questa volta se ci saranno bestemmie o frasi fuori luogo non si procederà soltanto con la semplice parola detta, ma verrà punita l’intenzione.

“Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione. Non significa “liberi tutti”, ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata. Le bestemmie però saranno sempre punite” – disse.

Un cambio di regolamento che ha già salvato Soleil Sorge e Katia Ricciarelli dalla squalifica perché graziate dopo alcune frasi non proprio carine dette nella casa.

Gf Vip, vietato usare occhiali da sole

Ma nelle ultime ore si è scoperto un altro cambiamento nel regolamento che i concorrenti hanno dovuto firmare prima di fare il loro ingresso nella casa. A quanto pare da quest’anno i vip non potranno indossare occhiali da sole in casa. Gli unici che possono fare uno strappo alla regola sono coloro che per motivi di salute sono costretti a indossare gli occhiali da sole per proteggere gli occhi dalle luci e dai riflettori accesi 24 ore su 24.

Una scelta che però non tutti stanno rispettando alla lettera. Ad esempio l’ex concorrente di Temptation Island Tommaso Eletti è stato più volte richiamato dalla produzione perché indossava spesso gli occhiali nella casa più spiata d’Italia.

Sul web in tanti si stanno chiedendo del perché si sia cambiato il regolamento. C’è chi è d’accordo con questa scelta e chi invece la ritiene insensata. Il Gf avrà avuto i suoi motivi.