I riflettori si accendono su un ex partecipante del GF Vip. Sicuramente il pubblico della Mediaset ricorderà bene il giovane Tommaso Eletti. Il ragazzo ha fatto il suo debutto davanti alle telecamere grazie alla scorsa edizione di Temptation Island. La sua partecipazione al reality di Filippo Bisciglie è stata decisamente fulminea, dato che la sua ormai ex Valentina ha chiesto presto il fallò di confronto.

La loro relazione è subito naufragata, ma quella esperienza ha segnato per Tommaso l’inizio della carriera del piccolo schermo. Infatti, dopo il suo intervento nel programma di Maria De Filippi, Eletti è approdato negli studi di Alfonso Signorini, diventando un inquilino nella casa del GF vip. In una delle sue prime notti all’interno della casa più spiata dagli italiani il ragazzo confessato un certo interesse per una delle sue coinquiline.

Si trattava, ovviamente, di Soleil Sorge. Durante la sua permanenza nel reality, però, Tommaso non ha fatto nessun passo verso la concorrente né ha cercato di conquistarla. Ora, ai microfoni di Casa Chi, l’ex gieffino ha rivelato che durante la permanenza nel reality avrebbe captato da parte della Sorge alcuni segnali che l’avrebbero portato a pensare che ricambiasse l’interesse.

Queste le parole di Tommaso: “Se nella Casa c’era una ragazza che mi piaceva? Sì, l’ho detto anche in qualche confessionale che sono rimasto molto colpito da Soleil. Perché in parte è simile a me perché è un po’ matta, è intelligente, è carismatica, è simpatica. Mi ci sono trovata molto bene. Per lei ho avuto una piccola cotta per lei. Se c’è stato un bacio? No, ma magari”.

Eletti si è lasciato anche andare ad un confronto con la sua ex fidanzata Valentina, per poi parlare di questi fatidici segnali che avrebbe ricevuto dalla ragazza: “Se mi ha dato dei segnali? Da quello che sentivo io di Soleil qualcosa sì. Da come si comportava nei miei confronti un segnale… qualche sguardo c’è stato. Se fossi rimasto dentro? Quando sono andato via lei mi ha detto: “adesso chi dorme vicino a me? Chi mi fa i grattini la notte?”.

