La cantante si prepara alla sua battaglia per il ritorno in Italia di Chico Forti

In questi giorni Jo Squillo è diventata una delle concorrenti più chiacchierate del GF Vip. Nell’ultima puntata del reality, andata in onda venerdì 15 ottobre, la cantante ha fatto un annuncio molto importante. Durante il momento delle nomination, infatti, la gieffina si è detta pronta ad iniziare lo sciopero della fame per il ritorno in Italia di Chico Forti.

Sta facendo molto chiacchierare la decisione presa in questi giorni da Jo Squillo, la cantante che è intenzionata ad iniziare la sua battaglia per il ritorno in Italia di Chico Forti. Una causa a cui la concorrente del Grande Fratello Vip tiene molto, tanto da voler iniziare lo sciopero della fame proprio all’interno della casa più spiata d’Italia.

Come già anticipato, la decisione è stata presa nella puntata di venerdì 15 ottobre, durante il momento delle nomination. Queste sono state alcune delle sue parole riguardo il delicato argomento:

Il governo italiano deve intervenire urgentemente. Sono pronta allo sciopero della fame per Chico Forti.

Non è la prima volta che la cantante pone l’attenzione su questo tema. Ricordiamo che Chico Forti è stato condannato nel 2000 per omicidio e attualmente sta scontando una pena per ergastolo negli Stati Uniti. Da qui, dunque, l’appello della concorrente del GF Vip al governo italiano affinché si intervenga per riportare l’uomo in Italia.

GF Vip, Jo Squillo pronta allo sciopero della fame: la richiesta ad Alfonso Signorini

Sempre nella puntata di venerdì 15 ottobre, Jo Squillo si è rivolta, riguardo tale argomento, al padrone di casa Alfonso Signorini. Queste sono state le parole della nota cantante: